🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025 - Chilevisión

A las 18:00 inicia el conteo de votos de las mesas receptoras de sufragios en todo el país, en estas Elecciones 2025. Sigue aquí el proceso en vivo.

Este domingo 16 de noviembre la ciudadanía concurrió a las urnas en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

En los comicios, la ciudadanía tuvo la responsabilidad de elegir al futuro presidente/a de la República, el cambio en la mitad del Senado y de la totalidad de la Cámara de Diputados.

A las 18:00 horas inicia el conteo en Chile, proceso que te mostramos EN VIVO en CHV Noticias.

Sigue el conteo de votos EN VIVO: