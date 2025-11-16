 🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025 - Chilevisión
16/11/2025 17:43

🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025

A las 18:00 inicia el conteo de votos de las mesas receptoras de sufragios en todo el país, en estas Elecciones 2025. Sigue aquí el proceso en vivo.

16/11/2025 17:43

Este domingo 16 de noviembre la ciudadanía concurrió a las urnas en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

En los comicios, la ciudadanía tuvo la responsabilidad de elegir al futuro presidente/a de la República, el cambio en la mitad del Senado y de la totalidad de la Cámara de Diputados.

A las 18:00 horas inicia el conteo en Chile, proceso que te mostramos EN VIVO en CHV Noticias. 

Sigue el conteo de votos EN VIVO: 

Publicidad

🔴 TERCER BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 15% de las mesas escrutadas

