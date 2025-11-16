FOTOS | “Nada va a cambiar...”: Los votos nulos que llamaron la atención en las Elecciones 2025 - Chilevisión

Votantes de todo el país expresaron su descontento al anular su voto y dejar diferentes mensajes en contra del sistema político en las Elecciones 2025.

Luego que Jeannette Jara y José Antonio Kast se convirtieran en los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta en las Elecciones 2025, los ciudadanos que votaron nulo también hicieron noticia en el país.

Es que la jornada electoral dejó varios momentos que han dado para hablar, sobre todo los votantes que entregaron sus consignas y reclamos a través de invalidar su sufragio con particulares mensajes.

Mensajes de votos nulos en las Elecciones 2025

Las personas que llegaron hasta las urnas y que decidieron anular su voto realizaron diferentes llamados y reclamos que marcaron la jornada electoral de este domingo.

Uno de los sufragios hacía referencia al cantante urbano Pablo Chill-E, quien apareció como una opción en la lista de candidatos presidenciales para llegar a La Moneda.

Otro que llamó la atención fue una papeleta que contenía una crítica hacia el establishment y los representates del país al escribir: "nada va a cambiar con esta gente y sistema".

Revisa los votos nulos que dejó estas Elecciones 2025