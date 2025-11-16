Elecciones 2025 | Jeannette Jara y José Antonio Kast pasarán a segunda vuelta: Estos son sus porcentajes - Chilevisión

Con el 97,91% de las mesas escrutadas, la candidata oficialista y el del partido republicano toman la delantera en la elección presidencial 2025.

Por la noche de este domingo 16 de noviembre, el Servel actualizó las resultados de las elecciones 2025, donde dos candidatos tomaron una importante ventaja.

Estos son Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes estarían pasando a la segundo vuelta, la cual está programado para el 14 de diciembre.

Con el 97,91% de las mesas escrutadas, la candidata oficialista y el líder del partido republicano toman la delantera y dejan atrás a Franco Parisi (19,65%), Johannes Kaiser (13,93%) y Evely Matthei (12,51%) en los primeros cinco lugares.

Jeannette Jara lidera la votación con un 26,83% preferencias, mientras que José Antonio Kast la sigue muy de cerca con el 23,96%.