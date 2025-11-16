 Elecciones 2025 | Jeannette Jara y José Antonio Kast pasarán a segunda vuelta: Estos son sus porcentajes - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Tu diputado fue electo? Revisa ACÁ los resultados de tu distrito en las Elecciones 2025 “Esta noche Chile sí despertó”: El mensaje de Kast tras pasar a segunda vuelta en las Elecciones 2025 “Pero con agüita”: El peculiar momento que vivió Kast en pleno discurso tras pasar a segunda vuelta ¿Quién es José Antonio Kast Adriasola? El hijo del candidato presidencial que llegaría al Congreso “Terroristas”: Parisi arremetió contra la encuestas y evitó comprometer apoyos en segunda vuelta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 20:47

Elecciones 2025 | Jeannette Jara y José Antonio Kast pasarán a segunda vuelta: Estos son sus porcentajes

Con el 97,91% de las mesas escrutadas, la candidata oficialista y el del partido republicano toman la delantera en la elección presidencial 2025.

Por la noche de este domingo 16 de noviembre, el Servel actualizó las resultados de las elecciones 2025, donde dos candidatos tomaron una importante ventaja.

Estos son Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes estarían pasando a la segundo vuelta, la cual está programado para el 14 de diciembre.

Con el 97,91% de las mesas escrutadas, la candidata oficialista y el líder del partido republicano toman la delantera y dejan atrás a Franco Parisi (19,65%), Johannes Kaiser (13,93%) y Evely Matthei (12,51%) en los primeros cinco lugares. 

Jeannette Jara y José Antonio Kast están pasando a segunda vuelta

Jeannette Jara lidera la votación con un 26,83% preferencias, mientras que José Antonio Kast la sigue muy de cerca con el 23,96%. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Conoce acá los resultados OFICIALES de diputados, senadores y presidencia en todo Chile

Lo último

Lo más visto

¿Quién es José Antonio Kast Adriasola? El hijo del candidato presidencial que llegaría al Congreso

El hombre de 32 años asumiría como diputado por el distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago).

16/11/2025

“Aumenta en cada cuadro”: Belén Mora está atravesando compleja crisis tras enfermedad crónica

Actualmente, la humorista recibió ayuda de su círculo más cercano, puesto que al estar en periodo de lactancia no puede consumir los medicamentos que necesita.

16/11/2025

VIDEO | Ante pedido del público: Jeannette Jara besó a su pareja en medio de su discurso

La candidata oficialista escuchó la petición del público que llegó hasta su comando y se besó con Claudio Rodríguez Díaz.

16/11/2025

“Un pequeño milagro”: Ex de Steffi Méndez anunció que será padre y la influencer respondió

Leo Méndez Jr, hermano de Steffi también reaccionó en duros términos al anuncio.

16/11/2025