“Terroristas”: Parisi arremetió contra la encuestas y evitó comprometer apoyos en segunda vuelta - Chilevisión

16/11/2025 21:47

“Terroristas”: Parisi arremetió contra la encuestas y evitó comprometer apoyos en segunda vuelta

El candidato del Partido de la Gente logró obtener el tercer lugar en estas Elecciones Presidenciales. Durante su discurso, arremetió contra los encuestadores, acusándolos de perjudicar su resultado.

Publicado por CHV Noticias

En esta jornada de Elecciones Presidenciales 2025, una de las grandes sorpresas fueron los resultados de Franco Parisi, logrando obtener el tercer lugar al alcanzar un 19,4% de los votos.

Si bien el candidato del Partido de la Gente (PDG) reconoció su derrota, no ocultó su descontento con las encuestas que determinaban un peor escenario para su candidatura. 

"Estuvimos a nada de pasar a segunda vuelta", aseguró Parisi en su comando, desde donde emplazó directamene a las encuestas por los resultados obtenidos.

“Si bien fue una campaña muy linda, fue una campaña muy injusta. Decirles fuertemente a los terroristas de las encuestas como Alberto Mayol: ‘qué vergüenza, Mayol, qué vergüenza la Cadem, qué vergüenza a Valdivieso’. Nos manipularon las encuestas”.

Parisi evitó comprometer apoyo a Jara o Kast

Al ser consultado sobre a cuál de los candidatos que pasaron a segunda vuelta les brindaría apoyo explícito, Franco Parisi evitó señalar a uno en particular.

“Nosotros no somos así, yo no ando firmando cheques en blanco a nadie, eso es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia al candidato Kast y a la candidata Jara: gánense los votos, gánense la calle, yo los quiero ver en La Pintana, yo los quiero ver en Miraflores”, recalcó.

“Yo necesito gestos de ellos (...) ellos tienen los problemas, el PDG no necesita ningún favor, la mayoría de la gente del PDG sabe que mañana tiene que ir a trabajar, y por lo tanto, decir que nosotros les vamos a endosar porque son bonitos… no son bonitos. ¿Porque son inteligentes? No son inteligentes”, concluyó.

