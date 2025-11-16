Elecciones 2025: Este es el monto EXACTO que recibirá cada candidato por sus votos - Chilevisión

El Estado reembolsa un monto en dinero a cada candidato presidencial que cumpla con una serie de requisitos. Revisa el monto actualizado para el 2025 y las condiciones.

Este domingo 16 de noviembre se llevaron a cabo las Elecciones 2025, las que estuvieron marcadas por el avance a segunda vuelta presidencial de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Además, la ciudadanía participó en los comicios buscando elegir a la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados.

En medio de ese escenario, surge una duda frecuente y que muchos buscan responder: cómo funciona el sistema de reembolsos y cuánto paga cada voto. A continuación, el detalle.

¿Cómo funciona el reembolso en las Elecciones 2025 y cuánto paga cada voto?

El reembolso por voto es un mecanismo de financiamiento público regulado por la Ley N.º 19.884 y permite que el Fisco financie parte de los gastos de campaña de las distintas candidaturas.

Sin embargo, es importante aclarar que esto ocurre siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos:

Que la cuenta de ingresos y gastos electorales esté aprobada por el Servel.

Que los gastos presentados no hayan sido financiados con otras fuentes, como aportes propios, de terceros, del partido o créditos con mandato.

Que se presenten boletas o facturas vigentes y pendientes de pago, correspondientes a gastos electorales realizados durante el período de campaña.

En los casos en que se cumplan las condiciones, el Estado reembolsa a cada candidato un monto en dinero.

Para las Elecciones 2025, este monto corresponde a 0,04 UF por cada voto obtenido en primera vuelta, algo así como 1.585 pesos.

En el caso de la segunda vuelta, o en la elección de senador y diputado, el monto es de 0,01 UF por voto ($396)

El cálculo de la UF se realiza según el valor de la Unidad de Fomento (UF) vigente al momento en que el Consejo Directivo del Servel dicta la resolución que establece los límites de gasto electoral.

¿Cuál es el objetivo?

Según detalla el organismo electoral en su sitio web, el reembolso tiene por objetivo "equilibrar las condiciones de competencia entre candidaturas, entregando apoyo especialmente a aquellas que no cuentan con grandes aportes externos".

De todas maneras, explican que "el proceso está sujeto a fiscalización y control por parte del Servicio Electoral, para asegurar el correcto uso de los fondos públicos".