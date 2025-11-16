 Elecciones 2025: Este es el monto EXACTO que recibirá cada candidato por sus votos - Chilevisión
Minuto a minuto
Análisis post Elecciones Presidenciales 2025 en Chilevisión ¿Quién quedó último? Así les fue a los 8 candidatos presidenciales de las Elecciones 2025 ¿Tu diputado fue electo? Revisa ACÁ los resultados de tu distrito en las Elecciones 2025 “Esta noche Chile sí despertó”: El mensaje de Kast tras pasar a segunda vuelta en las Elecciones 2025 “Pero con agüita”: El peculiar momento que vivió Kast en pleno discurso tras pasar a segunda vuelta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 20:48

Elecciones 2025: Este es el monto EXACTO que recibirá cada candidato por sus votos

El Estado reembolsa un monto en dinero a cada candidato presidencial que cumpla con una serie de requisitos. Revisa el monto actualizado para el 2025 y las condiciones.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 16 de noviembre se llevaron a cabo las Elecciones 2025, las que estuvieron marcadas por el avance a segunda vuelta presidencial de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Además, la ciudadanía participó en los comicios buscando elegir a la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados.

En medio de ese escenario, surge una duda frecuente y que muchos buscan responder: cómo funciona el sistema de reembolsos y cuánto paga cada voto. A continuación, el detalle.

¿Cómo funciona el reembolso en las Elecciones 2025 y cuánto paga cada voto?

El reembolso por voto es un mecanismo de financiamiento público regulado por la Ley N.º 19.884 y permite que el Fisco financie parte de los gastos de campaña de las distintas candidaturas.

Sin embargo, es importante aclarar que esto ocurre siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos:

  • Que la cuenta de ingresos y gastos electorales esté aprobada por el Servel.
  • Que los gastos presentados no hayan sido financiados con otras fuentes, como aportes propios, de terceros, del partido o créditos con mandato.
  • Que se presenten boletas o facturas vigentes y pendientes de pago, correspondientes a gastos electorales realizados durante el período de campaña.

En los casos en que se cumplan las condiciones, el Estado reembolsa a cada candidato un monto en dinero.

Para las Elecciones 2025, este monto corresponde a 0,04 UF por cada voto obtenido en primera vuelta, algo así como 1.585 pesos. 

En el caso de la segunda vuelta, o en la elección de senador y diputado, el monto es de 0,01 UF por voto ($396)

El cálculo de la UF se realiza según el valor de la Unidad de Fomento (UF) vigente al momento en que el Consejo Directivo del Servel dicta la resolución que establece los límites de gasto electoral.

¿Cuál es el objetivo? 

Según detalla el organismo electoral en su sitio web, el reembolso tiene por objetivo "equilibrar las condiciones de competencia entre candidaturas, entregando apoyo especialmente a aquellas que no cuentan con grandes aportes externos".

De todas maneras, explican que "el proceso está sujeto a fiscalización y control por parte del Servicio Electoral, para asegurar el correcto uso de los fondos públicos".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Conoce acá los resultados OFICIALES de diputados, senadores y presidencia en todo Chile

Lo último

Lo más visto

¿Dónde irán los votos de Franco Parisi? La proyección de Pamela Jiles para el balotaje en Elecciones 2025

La diputada del Partido de la Gente (PDG) analizó hacia qué sector se inclinarían los votos del candidato Franco Parisi durante la segunda vuelta en estas Elecciones Presidenciales 2025.

16/11/2025

¿Quién quedó último? Así les fue a los 8 candidatos presidenciales de las Elecciones 2025

Este domingo, la ciudadanía fue a las urnas y escogió entre 8 opciones para el futuro Jefe o Jefa de Estado entre 2026 y 2030. A continuación, revisa los resultados de las Elecciones 2025.

16/11/2025

“Aumenta en cada cuadro”: Belén Mora está atravesando compleja crisis tras enfermedad crónica

Actualmente, la humorista recibió ayuda de su círculo más cercano, puesto que al estar en periodo de lactancia no puede consumir los medicamentos que necesita.

16/11/2025

“Un pequeño milagro”: Ex de Steffi Méndez anunció que será padre y la influencer respondió

Leo Méndez Jr, hermano de Steffi también reaccionó en duros términos al anuncio.

16/11/2025