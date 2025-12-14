Violenta pelea dentro de local de votación en Lo Barnechea: Conflicto sería por millonaria deuda - Chilevisión

Una violenta pelea se registró en las cercanías de un local de votación en Lo Barnechea en el marco de las Elecciones 2025, luego de que un supuesto acreedor fuera a encarar a un hombre exigiéndole el pago de una deuda de $80 millones de pesos. De acuerdo a información preliminar, ambos se habrían trenzado a golpes, lo que motivó la intervención de personal del Ejército y de Carabineros. Tras varios minutos de una álgida discusión, personal policial advirtió que podría detener a ambos, lo que disminuyó la tensión del momento.