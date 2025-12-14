 Violenta pelea dentro de local de votación en Lo Barnechea: Conflicto sería por millonaria deuda - Chilevisión
Minuto a minuto
Jeannette Jara tras su derrota en Elecciones 2025: “Habrá una oposición firme, democrática y responsable” ¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas VIDEO | El llamado de Boric a Kast tras ser electo presidente: “Una transición ordenada y respetuosa” Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile Este es el monto EXACTO que recibirán comandos de Kast y Jara por votos en segunda vuelta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
14/12/2025 12:41

Violenta pelea dentro de local de votación en Lo Barnechea: Conflicto sería por millonaria deuda

Una violenta pelea se registró en las cercanías de un local de votación en Lo Barnechea en el marco de las Elecciones 2025, luego de que un supuesto acreedor fuera a encarar a un hombre exigiéndole el pago de una deuda de $80 millones de pesos. De acuerdo a información preliminar, ambos se habrían trenzado a golpes, lo que motivó la intervención de personal del Ejército y de Carabineros. Tras varios minutos de una álgida discusión, personal policial advirtió que podría detener a ambos, lo que disminuyó la tensión del momento.

Lo más visto

🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025?

El conteo de mesas inició a las 18:00 horas y con la entrega del segundo cómputo por parte del Servel se definió el nombre del próximo presidente de Chile.

14/12/2025

Elecciones 2025: José Antonio Kast se convierte en el nuevo presidente de Chile

Según resultados preliminares del Servel, el candidato del Partido Republicano ganó con un 59,83% de los votos, imponiéndose ante Jeannette Jara.

14/12/2025

Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

El organismo a cargo del proceso electoral compartió los resultados de las primeras mesas escrutadas tras el cierre de mesas.

14/12/2025
Publicidad