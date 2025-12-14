 Local de votación en Valparaíso debió ser evacuado por aviso de bomba - Chilevisión
14/12/2025 12:41

Local de votación en Valparaíso debió ser evacuado por aviso de bomba

Este domingo, los electores presentes en la Escuela Básica Eleuterio Ramírez, ubicada en la calle 10 de Valparaíso fueron evacuados del lugar tras un llamado a Carabineros donde alertaron la presencia de un posible artefacto explosivo en las inmediaciones. Personal del GOPE llegó hasta el lugar, donde se activaron los protocolos pertinentes y el procedimiento se encuentra en desarrollo. Hasta el momento no hay un tiempo establecido para poder reactivar la jornada electoral en estas Elecciones 2025.

