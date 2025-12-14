Local de votación en Valparaíso debió ser evacuado por aviso de bomba - Chilevisión

Este domingo, los electores presentes en la Escuela Básica Eleuterio Ramírez, ubicada en la calle 10 de Valparaíso fueron evacuados del lugar tras un llamado a Carabineros donde alertaron la presencia de un posible artefacto explosivo en las inmediaciones. Personal del GOPE llegó hasta el lugar, donde se activaron los protocolos pertinentes y el procedimiento se encuentra en desarrollo. Hasta el momento no hay un tiempo establecido para poder reactivar la jornada electoral en estas Elecciones 2025.