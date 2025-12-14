 Intentaron atropellar a carabineros: Revelan actuar de delincuentes detenidos tras robo en Ñuñoa - Chilevisión
14/12/2025

Intentaron atropellar a carabineros: Revelan actuar de delincuentes detenidos tras robo en Ñuñoa

Un total de cinco delincuentes fueron detenidos en las inmediaciones del Parque O'Higgins tras protagonizar un violento robo en una farmacia de Ñuñoa y darse a la fuga. En medio de su escape, los antisociales intentaron atropellar a personal de Carabineros, lo que derivó en una rápida respuesta policial. Haciendo uso de sus armas, los funcionarios hirieron a la conductora y concretaron la detención de los cinco ladrones —cuatro mujeres y un hombre— de entre 21 y 28 años, todos de nacionalidad chilena.

