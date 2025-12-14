Intentaron atropellar a carabineros: Revelan actuar de delincuentes detenidos tras robo en Ñuñoa - Chilevisión

Un total de cinco delincuentes fueron detenidos en las inmediaciones del Parque O'Higgins tras protagonizar un violento robo en una farmacia de Ñuñoa y darse a la fuga. En medio de su escape, los antisociales intentaron atropellar a personal de Carabineros, lo que derivó en una rápida respuesta policial. Haciendo uso de sus armas, los funcionarios hirieron a la conductora y concretaron la detención de los cinco ladrones —cuatro mujeres y un hombre— de entre 21 y 28 años, todos de nacionalidad chilena.