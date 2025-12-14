 “Me carga”: Emilia Dides culpa a Sammis Reyes de permitir incómoda situación con su familia - Chilevisión
14/12/2025

“Me carga”: Emilia Dides culpa a Sammis Reyes de permitir incómoda situación con su familia

Todo se dio en medio de su podcast "Esto es incómodo", donde la ex Miss Chile fue clara y directa con su pareja tras un juego de preguntas.

Emilia Dides y Sammis Reyes protagonizaron un nuevo capítulo de su podcast "Esto es incómodo", donde la ex Miss Chile fue clara y directa con su pareja. 

Todo se dio en medio de un juego de preguntas, el cual consistía en señalar una o más cosas que no le agradan de la familia de su pareja.

"A veces, porque tú lo permitiste, siento que dependen mucho de ti y eso no me gusta... Esperan muchas cosas que quizás tú no estás en posición de entregar. Y lo digo desde el contexto que conozco, porque llevo nueve meses en la familia", manifestó la modelo y cantante. 

"No me gustan las personas dependientes. Yo lo fui, y era agotador para mí y para quienes estaban a mi alrededor. No me gusta estar con personas que se victimizan constantemente con el 'pobre de mí, pobre mi vida'. Me carga. Y es algo que he visto en tu familia", agregó Dides. 

¿Cuál fue la respuesta de Sammis Reyes?

Con una sonrisa reaccionó Sammis Reyes a los dichos de su novia, a quien le pidió dar nombres, algo que la ex Miss Chile se negó. 

"Está bien, te banco. Acepto lo que estás diciendo, estás en todo tu derecho", manifestó el exjugador de la NFL. 







