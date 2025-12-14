“Me carga”: Emilia Dides culpa a Sammis Reyes de permitir incómoda situación con su familia - Chilevisión

Todo se dio en medio de su podcast "Esto es incómodo", donde la ex Miss Chile fue clara y directa con su pareja tras un juego de preguntas.

Emilia Dides y Sammis Reyes protagonizaron un nuevo capítulo de su podcast "Esto es incómodo", donde la ex Miss Chile fue clara y directa con su pareja.

Todo se dio en medio de un juego de preguntas, el cual consistía en señalar una o más cosas que no le agradan de la familia de su pareja.

"A veces, porque tú lo permitiste, siento que dependen mucho de ti y eso no me gusta... Esperan muchas cosas que quizás tú no estás en posición de entregar. Y lo digo desde el contexto que conozco, porque llevo nueve meses en la familia", manifestó la modelo y cantante.

"No me gustan las personas dependientes. Yo lo fui, y era agotador para mí y para quienes estaban a mi alrededor. No me gusta estar con personas que se victimizan constantemente con el 'pobre de mí, pobre mi vida'. Me carga. Y es algo que he visto en tu familia", agregó Dides.

¿Cuál fue la respuesta de Sammis Reyes?

Con una sonrisa reaccionó Sammis Reyes a los dichos de su novia, a quien le pidió dar nombres, algo que la ex Miss Chile se negó.