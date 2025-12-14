 “Estoy que lloro...”: El regalo que emocionó a Cata Days siendo vocal de mesa - Chilevisión
Solo 21 de 52: Las comunas de la región Metropolitana en las que ganó Jeannette Jara Región por región: Estos fueron los porcentajes de Kast y Jara en todo Chile Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025 ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Revisa porcentajes y cantidad de votos "Su imagen solo crece": Kast rindió homenaje a Piñera en su discurso como presidente electo
14/12/2025 19:20

“Estoy que lloro...”: El regalo que emocionó a Cata Days siendo vocal de mesa

A través de su cuenta de Instagram, la participante de Fiebre de Baile compartió con sus seguidores el emotivo gesto que marcó su jornada como vocal.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, Cata Days emocionó en las redes al mostrar un especial regalo que le llevó una seguidora mientras cumplía con su labor de vocal de mesa en el marco de la segunda vuelta presidencial

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió con su comunidad el gesto que tuvo con ella una pequeña fan que llegó hasta su local de votación. 

"Chicas, miren qué emoción, me trajeron un regalito", comenzó la participante de Fiebre de Baile. 

El emotivo regalo que sorprendió a Cata Days

Mientras cumplía su trabajo como vocal de mesa, la influencer publicó un video en el que se puede ver un dibujo de ella realizado a mano por una niña que llegó a verla. 

"Creo que es como la primera cartita que me regalan", comentó Catalina Díaz al borde de las lágrimas. 

Mientras mostraba el dibujo, Díaz detalló que así es "como estaba vestida en la elección anterior".

Finalmente, agradeció a la pequeña Emi que le regaló la carta, confesando que "estoy que lloro, está hermoso". 

