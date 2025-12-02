 “Nunca duden de su valor”: La reflexión de Cata Days tras comentario por vestuario en Fiebre de Baile - Chilevisión
Chileno desnudo y en estado de ebriedad fue detenido por atacar auto argentino en Punta Arenas Incidentes en desalojo de toma en Lo Barnechea: Ataques a carabineros y vaciaron piscinas forestales Chile y Perú tuvieron reunión clave por crisis fronteriza: Esto pasará con los migrantes "Iba a cruzar la calle": Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio Tras llamado del PDG a votar nulo: Candidatos presidenciales luchan por los votos del electorado de Parisi
02/12/2025 10:31

“Nunca duden de su valor”: La reflexión de Cata Days tras comentario por vestuario en Fiebre de Baile

La influencer se lució bailando al ritmo de "Eligiendo una reina" de Chancho en Piedra. Sin embargo, una crítica del jurado la hizo reflexionar sobre la importancia de reconocer la existencia de distintos cuerpos.

Cata Days entregó un potente mensaje tras su reciente presentación en Fiebre de Baile, donde recibió un polémico comentario sobre su vestuario.

La influencer se lució este lunes en la noche dedicada a la música chilena, al ritmo de Eligiendo una reina del grupo Chancho en Piedra.

Durante su presentación, sorprendió con un cambio de vestuario en vivo: Se despojó del vestido y la corona que llevaba puesta y quedó con una prenda más ligera de dos piezas.

La joven fue aplaudida por su participación, sin embargo, la jurado Raquel Argandoña cuestionó esta propuesta de outfit.

La reflexión de Cata Days

En conversación con el área digital de Chilevisión, Cata Days reflexionó sobre la importancia de reconocer la existencia de distintos cuerpos.

"Para mí era una idea increíble y sigue siéndolo. Era parte del mensaje, que no se necesita tanto vestidito ajustado, la faja, los tacos y la corona para ser una reina", partió diciendo.

Asimismo, sostuvo que "para mí es súper importante que las personas, mujeres, hombres, niños, niñas y niñes, puedan saber de que está bien existir de cualquier forma".

"Yo represento o mi forma es de una mujer gorda, pero yo quiero que este mensaje se vaya a todas las personas que tienen alguna traba de diferentes tipos", agregó.

"Uno siempre puede tener inseguridades, pero para mí lo más importante es que eso nunca nos detenga de cumplir nuestros sueños", remató la participante.

Luego, la joven publicó un potente mensaje a través de Instagram: "Lo único que quiero decirles es que nunca duden de su valor como persona y verán que ningún comentario desafortunado logrará apagarles".

"También les quiero pedir que le bajemos al hate masivo, siempre podemos dialogar sobre temas que creemos importantes, pero con respeto para también recibirlo de vuelta", señaló.

