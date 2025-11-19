“Me hirió el corazón…”: El desahogo de Cata Days tras evaluación de Claudio Valdivia en Fiebre de Baile - Chilevisión

La influencer apuntó contra su compañero luego de que, aunque ella lo elogió, él la evaluó como una de las más débiles de la competencia de baile.

Cata Days vivió una intensa jornada durante el último capítulo de Fiebre de Baile y, aunque no compitió, aprovechó su tribuna para encarar a Claudio Valdivia.

Cabe recordar que la influencer no convenció con su performance en el pole dance del lunes y quedó en zona de riesgo, por lo que este miércoles tendrá que luchar para no ser eliminada del programa.

Pero lejos de ser espectadura, en el episodio del martes tomó la palabra para desahogarse tras un comentario que recibió por parte de uno de sus compañeros de programa.

“El otro me preguntaron quienes iban a ser los mejores del pole dance y yo amorosamente respondí que le tenía mucha fe a Claudio Valdivia”, comenzó diciendo desde el backstage.

El descargo de Cata Days

El conflicto para la bailarina surgió debido a que luego de su comentario en favor del exchico reality se enteró que “esa misma semana él me estaba eliminado del programa”.

“Me hirió el corazón… No, no pasa nada, soy la fome según él, no hago contenido”, acusó.

Al ser consultado por sus dichos, Claudio Valdivia respondió con humor y aseguró que “a veces no estoy de acuerdo con lo que pienso. Eso fue la semana pasada, ahora no pienso lo mismo”.