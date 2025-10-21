 VIDEO | Esposo de Cata Days rompió en llanto tras su debut en Fiebre de Baile - Chilevisión
¿Quién es José Luis del Real? El "alguacil" detrás de persecución que terminó en tragedia en Recoleta
21/10/2025 22:12

VIDEO | Esposo de Cata Days rompió en llanto tras su debut en Fiebre de Baile

La figura de redes sociales sorprendió en la pista de baile y se llevó los elogios del jurado tras su actuación en la noche urbana y su esposo no pudo contener las lágrimas tras su primera presentación.

Cata Díaz Oporto, también conocida como Cata Days, debutó este lunes en la pista de Fiebre de Baile y provocó la emoción de su marido. 

La figura de redes sociales se transformó en una de las estrellas del capítulo de noche urbana con una potente coreografía al ritmo de Bad Bunny. 

La influencer derrochó talento y consiguió el apoyo del jurado que la premió eligiéndola como la ganadora del duelo frente a Carlyn Romero, también debutante. 

Pero la emoción no solo estuvo en la pista de baile, ya que en el público estaban presentes sus amigos, seres querido y Diego, su marido estadounidense, quien terminó llorando tras su actuación. 

El momento quedó registrado en las redes sociales de Cata Days, quien compartió un video con el registro de la emoción de su esposo en su cuenta de Instagram.

La emoción del marido de Cata Days en Fiebre de Baile

¿Quién es José Luis del Real? El “alguacil” detrás de persecución que terminó en tragedia en Recoleta

