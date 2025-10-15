“¡Tú no conduces el programa!”: Claudio Valdivia desafío a Vasco Moulian tras crítica en Fiebre de Baile - Chilevisión

El jurado del estelar criticó al participante por no mirar las cámaras durante su presentación. El comentario no fue del gusto del futbolista, quien lo emplazó a juzgar con el ejemplo.

Vasco Moulian protagonizó un tenso enfrentamiento con Claudio Valdivia tras su presentación la noche del martes en Fiebre de Baile.

Todo comenzó al momento de la evaluación de la presentación del ex chico reality, quien volvió a la pista de baile con una performance de bachata para luchar por la inmunidad de la semana.

Sin embargo, el exigente jurado del estelar no perdonó que, a pesar de su buenos movimientos, no mirara a la cámara durante su baile.

El tenso cruce entre Vasco y Claudio Valdivia

La crítica de Vasco Moulian no se hizo esperar y a penas tomó la palabra cuestionó al exfutbolista: “No miraste las cámaras”.

Eso desató el enojo de Claudio Valdivia, quien respondió con un desafiante mensaje al jurado de Fiebre de Baile.

“¿Me puedes enseñar? Toma a Fran (su bailarina) hace un lift y mira a la cámara”, lanzó.

Según él, tómo como ejemplo lo que hicieron los Power Peralta con su evaluación durante la semana pasada: “Raúl la semana pasada vino acá y le enseñó un paso a Ini. Ese es el mejor método, a través de la imitación”.

“Por favor, te invito a que lo hagas para yo imitarte”, insistió Valdivia.

Tras el tenso momento, Moulian descartó la petición del participante y cerró la discusión asegurando que “yo no sé bailar y entiendo que tú no conduces el programa. Me enojo porque pasé toda una semana hablando de las cámaras”.