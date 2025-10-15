 “¡Tú no conduces el programa!”: Claudio Valdivia desafío a Vasco Moulian tras crítica en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Revelan inquietante conducta del hombre que vio por última vez a Krishna Aguilera: “Se fue hace 10 días” Pdte. Boric vincula crimen de Ronald Ojeda con Maduro: “Las dictaduras cruzan fronteras” Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso Cathy Barriga debió pedir disculpas a Ale Valle tras revés judicial por antiguos dichos Polémica por error de cálculo en cuentas de luz: Anuncian acusación constitucional contra Pardow
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/10/2025 13:52

“¡Tú no conduces el programa!”: Claudio Valdivia desafío a Vasco Moulian tras crítica en Fiebre de Baile

El jurado del estelar criticó al participante por no mirar las cámaras durante su presentación. El comentario no fue del gusto del futbolista, quien lo emplazó a juzgar con el ejemplo.

Publicado por CHV Noticias

Vasco Moulian protagonizó un tenso enfrentamiento con Claudio Valdivia tras su presentación la noche del martes en Fiebre de Baile

Todo comenzó al momento de la evaluación de la presentación del ex chico reality, quien volvió a la pista de baile con una performance de bachata para luchar por la inmunidad de la semana. 

Sin embargo, el exigente jurado del estelar no perdonó que, a pesar de su buenos movimientos, no mirara a la cámara durante su baile

El tenso cruce entre Vasco y Claudio Valdivia

La crítica de Vasco Moulian no se hizo esperar y a penas tomó la palabra cuestionó al exfutbolista: “No miraste las cámaras”.

Eso desató el enojo de Claudio Valdivia, quien respondió con un desafiante mensaje al jurado de Fiebre de Baile.

“¿Me puedes enseñar? Toma a Fran (su bailarina) hace un lift y mira a la cámara”, lanzó. 

Según él, tómo como ejemplo lo que hicieron los Power Peralta con su evaluación durante la semana pasada: “Raúl la semana pasada vino acá y le enseñó un paso a Ini. Ese es el mejor método, a través de la imitación”.

“Por favor, te invito a que lo hagas para yo imitarte”, insistió Valdivia.

Tras el tenso momento, Moulian descartó la petición del participante y cerró la discusión asegurando que yo no sé bailar y entiendo que tú no conduces el programa. Me enojo porque pasé toda una semana hablando de las cámaras”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tienen que pedirlo o no lo reciben: Revisa cómo solicitar el bono por hijo con tu RUT

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Balacera en acceso a Metro Vespucio Norte: Asaltaron perfumería y dispararon a guardias

Una cámara de seguridad del local afectado registró el momento en que al menos cinco delincuentes robaron varios productos. El dueño del recinto reportó $20 millones en pérdida.

15/10/2025

Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

15/10/2025

Skarleth Labra confirmó nuevo romance en Fiebre de Baile: Es conocido cantante

La bailarina reconoció que está conociendo a alguien y aclaró la razón por la que no ha mostrado los detalles en sus redes sociales.

15/10/2025

Masiva ausencia de diputados: Fracasa sesión de la Cámara porque no estaban en la sala

Menos de 50 diputados llegaron a la sesión de la mañana de este miércoles al Congreso, por lo que el hemiciclo debió suspender la instancia.

15/10/2025