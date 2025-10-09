 ¿Palo para Vasco Moulian? El desafiante paso de Cony que descolocó al jurado en Fiebre de Baile - Chilevisión
09/10/2025 11:20

¿Palo para Vasco Moulian? El desafiante paso de Cony que descolocó al jurado en Fiebre de Baile

En su presentación por la búsqueda de la inmunidad, la bailarina dedicó una maniobra al jurado que se llenó de aplausos y comentarios en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Un capítulo lleno de tensión y adrenalina se vivió en la cuarta noche de Fiebre de Baile con la presentación de los cuatro famosos que buscaban la inmunidad y otros cuatro que debían evitar la eliminación.  

Sin embargo, un momento que no pasó desapercibido en redes sociales fue la presentación de Cony Capelli, quien dedicó uno que otro paso al jurado Vasco Moulian

La desafiante maniobra de Cony frente a Vasco Moulian 

En un momento de su presentación por la inmunidad, Cony apuntó y se acercó al puesto de Vasco, con quien tuvo un tenso encuentro en laprimera semana del estelar.

En la instancia, se acercó en medio del baile, lo miró fijamente y lanzó una patada apoyando su pierna en el mesón del jurado. 

Esto, en medio de la polémica que existe entre ambos, luego de que el día lunes Vasco calificara de "penca" la puesta en escena de Cony y le reprochara no mirar a la cámara

Reacción en redes sociales 

La maniobra de Cony frente a la cara de Vasco no fue una coincidencia para sus fans, quienes reaccionaron en redes sociales de la siguiente manera: 

Resultados de inmunidad y gala de eliminación de Fiebre de Baile

Tras las presentaciones de los cuatro famosos que buscaban la inmunidad, el jurado tuvo opiniones divididas, dando como veredicto un empate entre Cony Capelli y Princesa Alba

Sin embargo, Raquel Argandoña fue la encargada de desequilibrar la balanza, inclinándose y entregando la inmunidad a la cantante

Mientras que en la gala de eliminación, se vivieron momentos de tensión previo a saber quién sería el primer eliminado de Fiebre de Baile

Raquel Castillo fue salvada por el voto popular, e Ini Cifuentes no logró convencer al jurado y se transformó en la primera eliminada del programa. 

