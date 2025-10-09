¿Palo para Vasco Moulian? El desafiante paso de Cony que descolocó al jurado en Fiebre de Baile - Chilevisión

En su presentación por la búsqueda de la inmunidad, la bailarina dedicó una maniobra al jurado que se llenó de aplausos y comentarios en redes sociales.

Un capítulo lleno de tensión y adrenalina se vivió en la cuarta noche de Fiebre de Baile con la presentación de los cuatro famosos que buscaban la inmunidad y otros cuatro que debían evitar la eliminación.

Sin embargo, un momento que no pasó desapercibido en redes sociales fue la presentación de Cony Capelli, quien dedicó uno que otro paso al jurado Vasco Moulian.

La desafiante maniobra de Cony frente a Vasco Moulian

En un momento de su presentación por la inmunidad, Cony apuntó y se acercó al puesto de Vasco, con quien tuvo un tenso encuentro en laprimera semana del estelar.

En la instancia, se acercó en medio del baile, lo miró fijamente y lanzó una patada apoyando su pierna en el mesón del jurado.

Esto, en medio de la polémica que existe entre ambos, luego de que el día lunes Vasco calificara de "penca" la puesta en escena de Cony y le reprochara no mirar a la cámara.

Reacción en redes sociales

La maniobra de Cony frente a la cara de Vasco no fue una coincidencia para sus fans, quienes reaccionaron en redes sociales de la siguiente manera:

la cony decidió decir como: no querías que mirara las cámaras? Aquí teni💋#FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/7BPKhkLspR — Jose🩰 (@capelli_gh) October 9, 2025

Que la patada de Cony a vasco sea justo cuando la canción dice AL EJECUTIVO DE ARTE DRAMÁTICO LO EMBRUJO



CTMMMMM REINA TOTAL #FiebredebaileCHV pic.twitter.com/Vvv8szTyyb — Valeem (@valmm_m) October 9, 2025

#FiebreDeBaileCHV jajajajaja Cony le fue a bailar a Vasco, devorando como siempre Capelli 😅😅😅🤭🤭🤭🤭😎😎😎😎😎💋💋💋💋💋💋👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/T1pdNQCl7Z — Cristian Retamales (@CristianReta03) October 9, 2025

Resultados de inmunidad y gala de eliminación de Fiebre de Baile

Tras las presentaciones de los cuatro famosos que buscaban la inmunidad, el jurado tuvo opiniones divididas, dando como veredicto un empate entre Cony Capelli y Princesa Alba.

Sin embargo, Raquel Argandoña fue la encargada de desequilibrar la balanza, inclinándose y entregando la inmunidad a la cantante.

Mientras que en la gala de eliminación, se vivieron momentos de tensión previo a saber quién sería el primer eliminado de Fiebre de Baile.

Raquel Castillo fue salvada por el voto popular, e Ini Cifuentes no logró convencer al jurado y se transformó en la primera eliminada del programa.