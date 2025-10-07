La crítica de Vasco Moulian que molestó a Cony: Lloró y hasta Faloon la defendió en Fiebre de Baile - Chilevisión

La bailarina abrió los fuegos de la pista en la noche de baile bajo la lluvia luego tras ser la más votada por el público. Sin embargo, luego debió enfrentar un duro comentario de parte del jurado.

"Quizás yo le pueda dar una clase de ética y profesionalismo para criticar de manera digna y profesional". Con estas palabras Cony Capelli se dirigió a Vasco Moulian en el intenso segundo capítulo de Fiebre de Baile.

El impasse se produjo uego de una crítica que entregó el jurado del estelar de Chilevisión, pues reprochó a la bailarina por no haber mirado a la cámara durante su presentación.

Para entregar su argumento el jurado empleó una palabra que generó malestar en el elenco, incluyendo a Faloon Larraguibel. "Creo que debería ocupar otro tipo de término", dijo la modelo, luego que Capelli fuera captada llorando por las cámaras.

Sin embargo, la propia participante ocupó su derecho a réplica y continuó: "Agradecer a Faloon por el compañerismo.... y corregirle un poco a Vasco, porque como bien dice Faloon, la disculpa debió haber sido a mí y hacia mi bailarín más que a la audiencia".

"Está bien que esto sea para la tele pero somos humanos y detrás de estos intérpretes hay una persona, y creo que es también una falta de respeto el decir esa palabra cuando hay un esfuerzo súper importante", acusó desde el backstage.

La crítica de Vasco a Cony en Fiebre de Baile

Minutos antes, casi al comienzo del programa, Vasco Moulian interpeló a Constanza Capelli al mencionar que "hay personas en la casa, (...) este espectáculo, tengo que decirlo, es para las personas que nos están viendo en la casa". "Salió penca, fome. Perdón la expresión, es la peor", lanzó.

"Cony, yo voy a tratar que tú conectes con las personas que están en la casa también, y para eso hay que compartir la emoción con la cámara, esto es un programa de televisión", arremetió nuevamente en Fiebre de Baile.

La ex ganadora de Gran Hermano argumentó en respuesta a Vasco Moulian que "nuestra danza es entre dos" y que "no hay momento para una mirada hacia la cámara, estamos conectando todo el rato los dos".

"Me llama mucho la atención porque, como estoy diciendo, la coreografía está hecha para que conectemos los dos. No hay un momento para mirar a la cámara, estamos haciendo una coreografía que es de pareja, de intensidad", explicó Cony.

Sin embargo esto no bastó para el exigente jurado, pues no dio su brazo a torcer y llegó con su argumento hasta el final: "Me gustaría que se comprometieran, tienen que aprenderse las cámaras", dijo, antes de calificar la presentación con un 4.