“¡Mi carita, ay, no!”: Cony Capelli sufrió chascarro tras confundir producto de pelo con el de rostro - Chilevisión

La bailarina y panelista de Plan Perfecto se encontraba en plena transmisión en vivo en Instagram cuando, sin darse cuenta, roció su rostro con laca al confudir el recipiente con el de su agua termal.

Un incómodo pero a la vez divertido chascarro fue el que vivió Cony Capelli, pues confundió un recipiente de agua termal para su rostro con uno de laca para el pelo.

El doloroso incidente ocurrió mientras la panelista de Plan Perfecto se alistaba en su baño antes de salir de su hogar, todo esto en compañía de su perro, Bigotes.

Para colmo, la comunicadora se encontraba realizando una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram cuando tuvo lugar el episodio, desatando la preocupación entre sus seguidores.

Según se muestra en el registro, que un usuario en X difundió tras alcanzar a capturarlo, Capelli estaba hablando a su mascota cuando, de un momento a otro, roció su cara con el spray.

Sin embargo, sin darse cuenta, tomó el frasco que contenía la laca y no el de agua termal, que era el que correspondía. "¡Me equivoqué!", exclamó al instante, aunque el dolor no evitó que estallara en risas.

“¡No! Me puse laca en vez de agua termal. ¡Mi carita, ay, no! ¡No puedo creerlo!”, lamentó la bailarina, al mismo tiempo que acercaba la lata para mostrar el recipiente a los espectadores que presenciaron el chascarro.

Mira el video a continuación: