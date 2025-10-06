Día de furia de Faloon Larraguibel: Se enojó con Raquel Argandoña y abandonó el set de Fiebre de Baile - Chilevisión

La participante del estelar de baile no quedó contenta con la opinión de la jurado y se fue del backstage de Fiebre de Baile. La encontraron después conversando con Raimundo Cerda.

El primer capítulo de Fiebre de Baile no estuvo exento de polémicas y este domingo, Faloon Larraguibel tuvo su "día de furia" tras perder el duelo contra Cony Capelli, por lo que se retiró del set para hablar con Raimundo Cerda, su pareja.

Tras su presentación, Raquel Argandoña le aconsejó: "Eres muy protagonista. Recuerda que tú bailas con tu bailarín, que nunca se te olvide que tienes pareja, corrige eso para la próxima".

¿Qué pasó con Faloon Larraguibel en Fiebre de Baile?

Sin embargo, la opinión del jurado no fue bien recibida por Larraguibel, quien contestó: "No lo entiendo. Si llamo más la atención, bueno... o si se te van los ojos más a mí que al bailarín, no sé, puede ser, a lo mejor por ahí, pero como que estoy bailando sola, no (...) No estoy de acuerdo con lo que dice Raquel".

Al salir de la pista de baile, Faloon debía permanecer en el backstage junto a sus compañeros, sin embargo, Juan Pablo Queraltó informó: "Ella decidió retirarse", y luego, su bailarín, Yerko, reveló: "Yo creo que no está conforme con el resultado porque trabajó mucho para eso".

La actitud de Faloon causó revuelo y fue ampliamente comentada en redes sociales; sin embargo, minutos más tarde volvió y reveló: "No, nada, feliz. Estoy hablando con el Rai".

La pareja de Larraguibel, Raimundo Cerda, aprovechó la instancia para dar su opinión sobre la presentación: "Buenísimo el baile, buenísimo, muy bonito. Lo hizo increíble", cerró.

