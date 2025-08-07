“Desde el corazón...”: Faloon Larraguibel pide ayuda por exYingo en crisis económica - Chilevisión

Fue a través de Instagram donde Alexander Núñez, también conocido como Arenito, confesó su angustia por no tener un empleo estable. La modelo supo de su situación y no dudó en apoyarlo en sus redes sociales.

Hace unas horas Alexander Núñez, también conocido como Arenito, compartió un angustiante escrito donde solicitó a sus seguidores que le hagan llegar ofertas de trabajo.

Y aunque hasta el cierre de esta nota el exintegrante de Yingo no ha actualizado cómo va su búsqueda, esta tarde se sumó a la cruzada una excompañera del programa que hizo el mismo llamado en su cuenta de Instagram.

Se trata de Faloon Larraguibel, quien fue hasta sus historias en la red social para dirigirse a sus seguidores y, de esta forma, apoyar a su amigo en el complicado momento personal que atraviesa.

"Amigos y amigas de la quinta región, hoy quiero pedirles algo desde el corazón", comenzó escribiendo. "Un gran amigo, mi Arenito, está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia", relató.

Luego, lo describió como "una persona comprometida, responsable y con todas las ganas de salir adelante". Por lo mismo, escribió, "si alguien tiene o sabe de alguna oportunidad laboral en la quinta región, en cualquier rubro, por favor escríbanle a su Instagram".

"A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse", reflexionó la chica reality en la plataforma.

El complicado momento personal de Arenito

Cabe mencionar que el recordado bailarín que saltó a la fama con su apodo de Arenito confesó estar viviendo un difícil momento, pues dijo estar sin empleo y confesó que está teniendo problemas para pagar el arriendo de su casa.

"Una noche de crisis. No me siento bien, pido sus oraciones", escribió en una historia de Instagram, lo que causó preocupación entre los usuarios.

Núñez aseguró que este colapso se debe a "muchos problemas y mucho estrés" y explicó que lleva "mucho tiempo sin trabajo estable, debía pagar el arriendo el día de ayer y no lo he podido pagar y no quiero cambiarme otra vez de lugar, porque me genera más estrés".

Mira la historia a continuación: