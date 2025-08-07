 “Desde el corazón...”: Faloon Larraguibel pide ayuda por exYingo en crisis económica - Chilevisión
Minuto a minuto
Efecto Labubu y los 30 mil juguetes falsificados: Realizan nuevo allanamiento a bodegas de Meiggs ¿Cambia el uso de la TNE? Esto dice el Ministerio de Transporte y Contraloría El millonario monto que habrían exigido por presunto secuestro de empresario en Quilicura Reportan presunto secuestro de empresario en Quilicura: Llegaba a su lugar de trabajo Confirmado: Aplazan la eliminación de tarjeta de coordenadas hasta 2026
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/08/2025 15:46

“Desde el corazón...”: Faloon Larraguibel pide ayuda por exYingo en crisis económica

Fue a través de Instagram donde Alexander Núñez, también conocido como Arenito, confesó su angustia por no tener un empleo estable. La modelo supo de su situación y no dudó en apoyarlo en sus redes sociales.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Hace unas horas Alexander Núñez, también conocido como Arenito, compartió un angustiante escrito donde solicitó a sus seguidores que le hagan llegar ofertas de trabajo.

Y aunque hasta el cierre de esta nota el exintegrante de Yingo no ha actualizado cómo va su búsqueda, esta tarde se sumó a la cruzada una excompañera del programa que hizo el mismo llamado en su cuenta de Instagram.

Se trata de Faloon Larraguibel, quien fue hasta sus historias en la red social para dirigirse a sus seguidores y, de esta forma, apoyar a su amigo en el complicado momento personal que atraviesa.

"Amigos y amigas de la quinta región, hoy quiero pedirles algo desde el corazón", comenzó escribiendo. "Un gran amigo, mi Arenito, está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia", relató.

Luego, lo describió como "una persona comprometida, responsable y con todas las ganas de salir adelante". Por lo mismo, escribió, "si alguien tiene o sabe de alguna oportunidad laboral en la quinta región, en cualquier rubro, por favor escríbanle a su Instagram".

"A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse", reflexionó la chica reality en la plataforma.

El complicado momento personal de Arenito

Cabe mencionar que el recordado bailarín que saltó a la fama con su apodo de Arenito confesó estar viviendo un difícil momento, pues dijo estar sin empleo y confesó que está teniendo problemas para pagar el arriendo de su casa.

"Una noche de crisis. No me siento bien, pido sus oraciones", escribió en una historia de Instagram, lo que causó preocupación entre los usuarios.

Núñez aseguró que este colapso se debe a "muchos problemas y mucho estrés" y explicó que lleva "mucho tiempo sin trabajo estable, debía pagar el arriendo el día de ayer y no lo he podido pagar y no quiero cambiarme otra vez de lugar, porque me genera más estrés".

Mira la historia a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

07/08/2025

“Lamentablemente…”: Naya Fácil confirmó quiebre con su pareja de Rapa Nui

La influencer relató a sus seguidores el motivo de su quiebre con el misterioso hombre que conoció durante su viaje de vacaciones hace menos de un mes.

07/08/2025