“Pido sus oraciones”: Exintegrante de Yingo alertó a seguidores por presente económico - Chilevisión

Alexander Núñez, más conocido como Arenito, atravesaría por un complejo momento personal. "Muchos problemas y mucho estrés", expresó en su angustiante descargo.

Un recordado integrante del extinto programa juvenil Yingo preocupó a sus seguidores con un mensaje en redes sociales, donde incluso pidió oraciones.

Se trata de Alexander Núñez, quien saltó a la fama con el apodo de Arenito. Actualmente, atravesaría por un complejo momento personal.

"Una noche de crisis. No me siento bien, pido sus oraciones", escribió en una historia de Instagram, causando preocupación entre los usuarios.

Núñez aseguró que este colapso se debe a "muchos problemas y mucho estrés" y explicó que lleva "mucho tiempo sin trabajo estable, debía pagar el arriendo el día de ayer y no lo he podido pagar y no quiero cambiarme otra vez de lugar, porque me genera más estrés".

"Pido sus oraciones para que Dios me ayude. Perdón por desahogarme con ustedes", cerró.

El complejo momento de "Arenito" de Yingo

Durante la mañana de este jueves, Alexander señaló que "no he pdido pegar un ojo, duermo a ratos" y compartió un mensaje que recibió de una seguidora.

"Ánimo Alexander! Te conozco de pequeño, de Troncos Viejos. Eres un niño de un hermoso corazón, solo tienes que ganar a tu mente y comenzar a pensar positivo, enfocarte y trabajar para que las cosas comiencen a fluir", le escribió la mujer.

Luego, el joven respondió diciendo que sigue viviendo en el mismo barrio de su infancia.

Cabe mencionar que, luego de su paso por Yingo, Núñez realizó diversas labores. Incluso, vivió por unos años en Australia, donde trabajó en limpieza, restaurantes y mudanza.

Una vez en Chile, ha desempeñado funciones en diferentes rubros. "Nunca he podido lograr una estabilidad laboral", confesó en una entrevista con FM Dos en 2024.

Revisa las publicaciones acá: