“No me gustaría...”: Faloon Larraguibel en la previa al estreno de Fiebre de Baile - Chilevisión

La exYingo se refirió a su próxima participación en Fiebre de Baile y a los cuestionamientos que ha recibido en internet por algunos usuarios.

Faloon Larraguibel se refirió a su nuevo proyecto televisivo y a algunas críticas que ha recibido recientemente en internet, y es que la exYingo será parte del regreso de Fiebre de Baile, programa que se estrenará este domingo 5 de octubre solo por las pantallas de Chilevisión.

La modelo señaló en conversaciones con Lima Limón que "siempre es lindo estar en este tipo de programas que entregan entretención. Yo disfruto mucho el baile, así que estoy feliz, además de tener pega de nuevo, porque de verdad para mí es trabajo y entre más dure acá más gano".

"Genero algo en las personas"

Por otro lado, Larraguibel también reaccionó a quienes la critican en internet: "Yo creo que por algo me llamarán, por algo me buscarán, genero algo en las personas porque por algo hablan y eso es rico".

En esa línea, la exYingo indicó que: "Me gusta generar algo, no me gustaría pasar desapercibida, la verdad, así que obviamente voy a decir 'sí' a todos los proyectos que a mí me acomoden, si a mí no me gusta, obviamente no lo voy a hacer".