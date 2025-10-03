¡Ya es oficial! Esta es la fecha de ESTRENO de Fiebre de Baile por Chilevisión - Chilevisión

El icónico estelar de baile regresará a las pantallas de Chilevisión con un selecto grupo de participantes y espectaculares desafíos.

La cuenta regresiva para el regreso de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión ya está a punto de terminar y su fecha de estreno fue confirmada.

Para este domingo 5 de octubre después de CHV Noticias Central se vivirpa el primer capítulo del icónico estelar, que promete sorprender con sus esperados duelos y espectaculares desafíos.

Bajo la conducción de Diana Bolocco, el backstage a cargo de Juan Pablo Queraltó y el react de Claudio Michaux, podrás disfrutar del regreso de la competencia de baile por las pantallas de Chilevisión.

Las estrellas que estarán en Fiebre de Baile

La competencia de baile contará con la participación de un selecto grupo de famosos y bailarines que lo darán todo en la pista y buscarán convencer al exigente jurado.

El panel de jurados estará conformado por Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y los hermanos Power Peralta.

Conoce el listado de participantes confirmados