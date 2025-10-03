 ¡Ya es oficial! Esta es la fecha de ESTRENO de Fiebre de Baile por Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Decretan prisión preventiva para mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante “Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante Cinematográfica persecución: Carabineros detuvo a delincuente tras arriesgada huida por Alto Hospicio Tras incendio en Costanera Center: ¿Abrirá sus puertas hoy viernes el centro comercial? “Soy el único que...”: ME-O respondió a críticas de ser “mantenido” y aclaró su renta de $9 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/10/2025 12:51

¡Ya es oficial! Esta es la fecha de ESTRENO de Fiebre de Baile por Chilevisión

El icónico estelar de baile regresará a las pantallas de Chilevisión con un selecto grupo de participantes y espectaculares desafíos.

Publicado por CHV Noticias

La cuenta regresiva para el regreso de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión ya está a punto de terminar y su fecha de estreno fue confirmada.

Para este domingo 5 de octubre después de CHV Noticias Central se vivirpa el primer capítulo del icónico estelar, que promete sorprender con sus esperados duelos y espectaculares desafíos.

Bajo la conducción de Diana Bolocco, el backstage a cargo de Juan Pablo Queraltó y el react de Claudio Michaux, podrás disfrutar del regreso de la competencia de baile por las pantallas de Chilevisión.

Las estrellas que estarán en Fiebre de Baile

La competencia de baile contará con la participación de un selecto grupo de famosos y bailarines que lo darán todo en la pista y buscarán convencer al exigente jurado.

El panel de jurados estará conformado por Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y los hermanos Power Peralta.

Conoce el listado de participantes confirmados 

  • Luis Jara Jr.
  • Agustín “Pastelito” Maluenda
  • Ignacia Cifuentes
  • Gabriel Urzúa
  • Daniela Castro
  • Esteban Paredes
  • Raquel Castillo
  • Michelle Carvalho
  • Skarleth Labra
  • Nicole “Luli” Moreno
  • Constanza Capelli
  • María José Quiroz
  • Faloon Larraguibel
  • Princesa Alba
  • Jorge “Kike” Acuña
  • Francisco Reyes Cristi
Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

03/10/2025

VIDEO | Costanera Center lleno de humo: Así se ve el interior del centro comercial por incendio

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio al interior del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

03/10/2025

“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

03/10/2025

Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral

Según dijo Cecilia Gutiérrez, el comunicador también habría conseguido un nuevo préstamo para saldar su "tormento de problemas económicos".

03/10/2025