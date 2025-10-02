 Juan Pablo Queraltó regresa a importante rol: Los rostros que integrarán el equipo de Fiebre de Baile - Chilevisión
ChileVisión
02/10/2025 10:56

Juan Pablo Queraltó regresa a importante rol: Los rostros que integrarán el equipo de Fiebre de Baile

El querido animador de Chilevisión se integrará a la conducción del programa en un especial segmento.

Publicado por CHV Noticias

Cada vez queda menos para el estreno de Fiebre de Baile a las pantallas de Chilevisión y bajo la conducción de Diana Bolocco.

El esperado estelar de baile contará con la participación de un selecto grupo de famosos y bailarines que lo darán todo en la pista y que buscarán convencer al exigente jurado.

Además de las estrellas de la pista, el estricto jurado también ya está confirmado, al igual que el regreso de un icónico nombre que fue sinónimo de Fiebre de Baile: Juan Pablo Queraltó.

El regreso de Juan Pablo Queraltó

El querido animador de Chilevisión Juan Pablo Queraltó volverá a estar a cargo de la conducción del backstage del programa, esta vez con nuevas sorpresas.

En este regreso del estelar de baile, Queraltó revelará los mejores secretos tras bambalinas y las reacciones en primera persona de los protagonistas.

El jurado de Fiebre de Baile

  • Raquel Argandoña

La icónica figura de la televisión chilena asumirá este rol de jurado, destacando por su carácter directo y su estilo sin filtros, ingredientes que prometen darle más intensidad a la competencia.

  • Edymar Acevedo

Reconocida bailarina, docente y coreógrafa del Teatro Municipal de Santiago, será la voz experta en la evaluación técnica. Con una trayectoria de más de 30 años en el Ballet de Santiago y más de medio siglo dedicada a la danza.

  • Vasco Moulian

Actor, productor y comunicador, llega a Fiebre de Baile aportando su mirada crítica y contundente, lo que agrega un contrapunto singular al panel de evaluación.

  • Power Peralta

Los hermanos Gabriel y Raúl Peralta, figuras emblemáticas de la danza urbana en Chile, se suman como jueces para sumar la energía escénica y creatividad que los caracteriza.

El listado de concursantes de Fiebre de Baile

  • Luis Jara Jr.
  • Agustín “Pastelito” Maluenda
  • Ignacia Cifuentes
  • Gabriel Urzúa
  • Daniela Castro
  • Esteban Paredes
  • Raquel Castillo
  • Michelle Carvalho
  • Skarleth Labra
  • Nicole “Luli” Moreno
  • Constanza Capelli
  • María José Quiroz
  • Faloon Larraguibel
  • Princesa Alba
  • Jorge “Kike” Acuña
  • Francisco Reyes Cristi
