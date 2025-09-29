 ¡Ya es oficial! Conoce al jurado de Fiebre de Baile en su regreso por las pantallas de Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Registros virales muestran la profunda vocación de joven TENS que murió por “bala loca” en La Pintana Quién era Christopher Barrientos: El joven TENS que murió por una “bala loca” en La Pintana VIDEO | Sentada y portando un arma: Así fue detención de mujer investigada por parricidio “Como si fuera un tabú”: Pdte. Boric recuerda internación por salud mental al inaugurar nuevo Cosam Comienza desalojo de toma Calicheros en Quilpué: Pobladores se resisten a abandonar el lugar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/09/2025 12:58

¡Ya es oficial! Conoce al jurado de Fiebre de Baile en su regreso por las pantallas de Chilevisión

El programa contará con un jurado de primer nivel, compuesto por figuras que aportarán experiencia, técnica, carisma y distintas miradas para enriquecer la competencia.

Publicado por CHV Noticias

Chilevisión alista el esperado regreso de uno de sus grandes estelares: Fiebre de Baile, bajo la conducción de Diana Bolocco.

El programa contará con un jurado de primer nivel, compuesto por figuras que aportarán experiencia, técnica, carisma y distintas miradas para enriquecer la competencia: Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y los hermanos Power Peralta.

Conoce al jurado de Fiebre de Baile

  • Raquel Argandoña

La histórica figura de la televisión chilena se suma en el rol de evaluadora, desplegando todo su estilo crítico y frontal que promete encender aún más la competencia.

Con una carrera que abarca desde su coronación como Miss Chile en 1975 hasta protagónicos en televisión, conducción de programas y experiencia política como alcaldesa de Pelarco, Argandoña llega con la fuerza de su trayectoria y personalidad inconfundible.

  • Edymar Acevedo

La destacada bailarina, maestra y coreógrafa del Teatro Municipal de Santiago será la encargada de evaluar técnicamente a los participantes.

Con más de 30 años como parte del Ballet de Santiago -donde interpretó diversos roles-, Acevedo es una artista con más de 50 años dedicados a la danza.

Ha protagonizado clásicos como Don Quijote, Ana Karenina, Giselle y El Lago de los Cisnes y fue reconocida con la Medalla al Mejor Artista en Danza Clásica por el Gobierno de Chile. Su disciplina, pasión y profesionalismo serán claves en el escenario.

  • Vasco Moulian

El actor, productor y comunicador llega a Fiebre de Baile con su estilo directo y opinión formada, sumando un contrapunto único al panel de jueces.

Con una vasta experiencia en televisión —incluyendo labores de producción y dirección en distintas señales nacionales—, además de su faceta como conductor y crítico de espectáculos, Moulian aportará una mirada estratégica y mediática que enriquecerá el análisis de cada presentación.

  • Power Peralta

Gabriel y Raúl Peralta, reconocidos bailarines, coreógrafos y productores chilenos, se suman como jurados para aportar toda la fuerza de la danza urbana y la innovación escénica.

Dueños de un estilo único que mezcla hip hop, reggaetón, música urbana y ritmos latinos, han desarrollado una carrera internacional en escenarios como Broadway, colaborado con artistas de talla mundial como Jennifer Lopez, Daddy Yankee y Maluma, además de crear sus propios espectáculos y academias de baile.

En esta edición serán 18 los participantes de Fiebre de Baile. La fecha oficial de estreno de esta esperada temporada será anunciada muy pronto.

Publicidad

Destacamos

Noticias

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Lo último

Lo más visto

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Según el informe Rettig, Bernarda fue detenida y desaparecida, pero nuevos antecedentes revelarían que podría ser una sobreviviente.

28/09/2025

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

29/09/2025

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

29/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025