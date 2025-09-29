¡Ya es oficial! Conoce al jurado de Fiebre de Baile en su regreso por las pantallas de Chilevisión - Chilevisión

El programa contará con un jurado de primer nivel, compuesto por figuras que aportarán experiencia, técnica, carisma y distintas miradas para enriquecer la competencia.

Chilevisión alista el esperado regreso de uno de sus grandes estelares: Fiebre de Baile, bajo la conducción de Diana Bolocco.

El programa contará con un jurado de primer nivel, compuesto por figuras que aportarán experiencia, técnica, carisma y distintas miradas para enriquecer la competencia: Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y los hermanos Power Peralta.

Conoce al jurado de Fiebre de Baile

Raquel Argandoña

La histórica figura de la televisión chilena se suma en el rol de evaluadora, desplegando todo su estilo crítico y frontal que promete encender aún más la competencia.

Con una carrera que abarca desde su coronación como Miss Chile en 1975 hasta protagónicos en televisión, conducción de programas y experiencia política como alcaldesa de Pelarco, Argandoña llega con la fuerza de su trayectoria y personalidad inconfundible.

Edymar Acevedo

La destacada bailarina, maestra y coreógrafa del Teatro Municipal de Santiago será la encargada de evaluar técnicamente a los participantes.

Con más de 30 años como parte del Ballet de Santiago -donde interpretó diversos roles-, Acevedo es una artista con más de 50 años dedicados a la danza.

Ha protagonizado clásicos como Don Quijote, Ana Karenina, Giselle y El Lago de los Cisnes y fue reconocida con la Medalla al Mejor Artista en Danza Clásica por el Gobierno de Chile. Su disciplina, pasión y profesionalismo serán claves en el escenario.

Vasco Moulian

El actor, productor y comunicador llega a Fiebre de Baile con su estilo directo y opinión formada, sumando un contrapunto único al panel de jueces.

Con una vasta experiencia en televisión —incluyendo labores de producción y dirección en distintas señales nacionales—, además de su faceta como conductor y crítico de espectáculos, Moulian aportará una mirada estratégica y mediática que enriquecerá el análisis de cada presentación.

Power Peralta

Gabriel y Raúl Peralta, reconocidos bailarines, coreógrafos y productores chilenos, se suman como jurados para aportar toda la fuerza de la danza urbana y la innovación escénica.

Dueños de un estilo único que mezcla hip hop, reggaetón, música urbana y ritmos latinos, han desarrollado una carrera internacional en escenarios como Broadway, colaborado con artistas de talla mundial como Jennifer Lopez, Daddy Yankee y Maluma, además de crear sus propios espectáculos y academias de baile.

En esta edición serán 18 los participantes de Fiebre de Baile. La fecha oficial de estreno de esta esperada temporada será anunciada muy pronto.