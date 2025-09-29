¡Ya es oficial! Conoce al jurado de Fiebre de Baile en su regreso por las pantallas de Chilevisión - Chilevisión

El programa contará con un jurado de primer nivel, compuesto por figuras que aportarán experiencia, técnica, carisma y distintas miradas para enriquecer la competencia.
Chilevisión alista el esperado regreso de uno de sus grandes estelares: Fiebre de Baile, bajo la conducción de Diana Bolocco.
El programa contará con un jurado de primer nivel, compuesto por figuras que aportarán experiencia, técnica, carisma y distintas miradas para enriquecer la competencia: Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y los hermanos Power Peralta.
La histórica figura de la televisión chilena se suma en el rol de evaluadora, desplegando todo su estilo crítico y frontal que promete encender aún más la competencia.
Con una carrera que abarca desde su coronación como Miss Chile en 1975 hasta protagónicos en televisión, conducción de programas y experiencia política como alcaldesa de Pelarco, Argandoña llega con la fuerza de su trayectoria y personalidad inconfundible.
La destacada bailarina, maestra y coreógrafa del Teatro Municipal de Santiago será la encargada de evaluar técnicamente a los participantes.
Con más de 30 años como parte del Ballet de Santiago -donde interpretó diversos roles-, Acevedo es una artista con más de 50 años dedicados a la danza.
Ha protagonizado clásicos como Don Quijote, Ana Karenina, Giselle y El Lago de los Cisnes y fue reconocida con la Medalla al Mejor Artista en Danza Clásica por el Gobierno de Chile. Su disciplina, pasión y profesionalismo serán claves en el escenario.
El actor, productor y comunicador llega a Fiebre de Baile con su estilo directo y opinión formada, sumando un contrapunto único al panel de jueces.
Con una vasta experiencia en televisión —incluyendo labores de producción y dirección en distintas señales nacionales—, además de su faceta como conductor y crítico de espectáculos, Moulian aportará una mirada estratégica y mediática que enriquecerá el análisis de cada presentación.
Gabriel y Raúl Peralta, reconocidos bailarines, coreógrafos y productores chilenos, se suman como jurados para aportar toda la fuerza de la danza urbana y la innovación escénica.
Dueños de un estilo único que mezcla hip hop, reggaetón, música urbana y ritmos latinos, han desarrollado una carrera internacional en escenarios como Broadway, colaborado con artistas de talla mundial como Jennifer Lopez, Daddy Yankee y Maluma, además de crear sus propios espectáculos y academias de baile.
En esta edición serán 18 los participantes de Fiebre de Baile. La fecha oficial de estreno de esta esperada temporada será anunciada muy pronto.