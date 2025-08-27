 El listado oficial de participantes confirmados para Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión
27/08/2025 21:56

El listado oficial de participantes confirmados para Fiebre de Baile en Chilevisión

Queda muy poco para el inminente estreno del recordado estelar de baile de Chilevisión. Entre las novedades, el formato abrirá paso a nuevos desafíos inspirados en tendencias virales y redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Fiebre de Baile regresará a las pantallas de Chilevisión con una nueva temporada que estará liderada por Diana Bolocco, quien se pondrá al frente del programa que dejó huella en la televisión chilena.

El formato abrirá paso a nuevos desafíos inspirados en tendencias virales y redes sociales, con la idea de atraer a audiencias de todas las edades para disfrutar de la competencia.

"Me encanta la energía del programa porque es puro show, glamour e historias. También hay conflictos, esfuerzo; encuentro que es un programa que tiene todos los ingredientes, así que yo feliz de estar al mando de este nuevo desafío", comentó Diana.

Los confirmados para Fiebre de Baile

    • Cony Capelli

Hasta el día de hoy Cony Capelli recordada como la reina de Gran Hermano Chile al coronarse como la flamante ganadora de su primera temporada en Chilevisión.

En el reality no sólo brilló por su fuerte personalidad y recordadas frases, como: "¿Me importa? No me importa nada". Sino que además, desde el primer día encantó a la audiencia con su brillante talento en la danza tras su estricta incursión en el ballet.

    • Kike Acuña

Jorge “Kike” Acuña se convierte en el segundo participante confirmado de “Fiebre de Baile”, el exitoso programa de entretención y talento que muy pronto regresará a la pantalla de Chilevisión.

El exfutbolista se suma así a Nicole “Luli” Moreno. Ambos serán participantes de un renovado “Fiebre de Baile”, que esta vez volverá al horario prime con la conducción de Diana Bolocco.

    • Nicole "Luli" Moreno

La primera participante confirmada para la competencia fue Nicole "Luli" Moreno, quien regresará por la revancha tras su recordada aparición en ediciones pasadas del estelar.

Esta vez en su faceta fitness y con más ganas que nunca, la ex chica reality buscará redimirse en el programa en el que vivió momentos icónicos, como lo fue su recordada caída durante la presentación del aquadance

