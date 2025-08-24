 Reconocido exfutbolista: Este es el nuevo confirmado para Fiebre de Baile - Chilevisión
24/08/2025 23:34

Reconocido exfutbolista: Este es el nuevo confirmado para Fiebre de Baile

Este domingo se confirmó al segundo participante de Fiebre de Baile, recordado estelar que volverá a las pantallas con un formato renovado y con especiales desafíos.

Tras la confirmación de Nicole “Luli” Moreno para el esperado regreso de Fiebre de Baile, hoy se dio a conocer el segundo rostro que lo dará todo en la pista de baile.

Se trata de un reconocido futbolista, quien promete llevar su disciplina y energía al ritmo de la pista: Kike Acuña.

Kike Acuña lo dará todo en Fiebre de Baile

El ex jugador de la Selección Chilena dejará temporalmente su emprendimiento de paltas para sumarse al estelar de baile.

Hay que recordar que el llamado “señor de la Noche” lanzó el mes pasado su libro autobiográfico, donde detalla sus cuatro matrimonios y estos últimos nueve años sin beber alcohol.

Con este segundo anuncio, cada vez falta menos para el retorno del estelar de baile de Chilevisión. Muy pronto se darán a conocer nuevos participantes, miembros del jurado y otras novedades.

 

