19/08/2025 15:49

Todo lo que se sabe del esperado estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión

Chilevisión confirmó el regreso de uno de los estelares de baile más icónicos y queridos por el público. A continuación te contamos todo lo que debes saber.

Publicado por CHV Noticias

Hace algunas semanas se confirmó el regreso a las pantallas de Chilevisión del exitoso programa Fiebre de Baile para este 2025. 

El reconocido estelar de baile, recordado por icónicas presentaciones y romances, volverá cargado de novedades con nuevos rostros que dejarán lo mejor de sí en la pista. 

La conducción de Fiebre de Baile 

Diana Bolocco será la encargada de encabezar la conducción en el regreso de Fiebre de Baile

Las novedades de Fiebre de Baile

A trece años de su última emisión, el programa promete mantener los ritmos clásicos que hicieron vibrar al público, pero con la inclusión de nuevos desafíos y algunas tendencias virales para acercar a las nuevas generaciones.

La transmisión en vivo permitirá que la audiencia participe en votaciones en tiempo real, influyendo directamente en los resultados de las competencias y el futuro de los participantes. 

Estreno de Fiebre de Baile 

Toda la información sobre los jurados del programa, competidores confirmados y la fecha de estreno será revelada muy pronto por las pantallas y plataformas de Chilevisión

