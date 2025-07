Kike Acuña lanza su libro autobiográfico: Detalla sus cuatro matrimonios y los nueve años sin alcohol - Chilevisión

Este jueves 10 de julio, el exfutbolista de la Selección Chilena lanzará "Jorge Kike Acuña: Mi historia".

Este jueves 10 de julio, Jorge Acuña lanzará "Jorge Kike Acuña: Mi historia", su libro autobiográfico. Actualmente, el exjugador de la Selección Chilena tiene 46 años y tras perder todo el dinero que acumuló en su carrera, se reinventó y ahora es empresario de paltas.

"Nunca he negado las cosas que hice y por eso me convencieron de escribir este libro, porque puede ser una ayuda para gente que está atrapada en las adicciones, como yo lo estuve, y saber que se puede salir adelante", declaró en entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

El libro tiene 240 páginas y ahí el exvolante promete contar detalladamente toda su historia, incluso su etapa más oscura, donde era conocido como "El Señor de la Noche".

"Me equivoqué y hay muchas de las que me arrepiento"

"De mí pueden decir lo que quieran, pero nunca negué las cagadas que me mandé. Desde que empecé a dar charlas mucha gente se me acercaba llorando a perdirme ayuda", declaró.

"Cynthia, mi señora, me dijo que este libro era necesario porque mucha gente cree que me conoce por lo que salía en la tele de mí y ese realmente no soy yo. Por ejemplo, ya voy a cumplir nueve años sin beber alcohol", agregó.

Acuña señaló que en el libro no esconde nada, pero sí cuida a terceras personas. De hecho, se le preguntó por sus conocidas relaciones amorosas. "Eso es parte de mi vida, no lo puedo negar. Dentro de mi historia están mis cuatro matrimonios e inevitablemente ellas tienen algunas páginas", manifestó.

Por último, Acuña fue frontal y admitió sus errores: "Yo me equivoqué y me equivoqué mucho, pero afortunadamente con el tiempo me di cuenta de que hay cosas de las que me arrepiento".

Foto: LUN