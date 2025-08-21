¡Vuelve por la revancha! Revelan primera participante de Fiebre de Baile por Chilevisión - Chilevisión

El recordado estelar de baile volverá a las pantallas con un formato renovado, especiales desafíos y ya tiene a su primera confirmada.

El esperado regreso de Fiebre de Baile está a la vuelta de la esquina y ya empiezan a confirmarse los primeros rostros que participarán del querido estelar de competencia de Chilevisión.

El recordado espacio televisivo volverá a las pantallas tras trece años de su última emisión, esta vez bajo la conducción de Diana Bolocco.

Fiebre de Baile contará con la participación de nuevos rostros e, incluso, algunos que regresarán por la revancha, como es el caso de la primera confirmada: Nicole "Luli" Moreno.

El esperado regreso de Luli a Fiebre de Baile

A años de sus recordadas participaciones en Fiebre de Baile, Nicole "Luli" Moreno volverá a demostrar que ha perfeccionado su talento y está lista para este nuevo desafío.

Esta vez en su faceta fitness y con más ganas que nunca, la ex chica reality buscará redimirse en el programa en el que vivió momentos icónicos, como lo fue su recordada caída durante la presentación del aquadance.

Con este anuncio comienza la cuenta regresiva para el esperado retorno del estelar de baile de Chilevisión. Pronto se revelarán nuevos competidores, jurados y otras sorpresas.