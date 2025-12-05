 Criticó al juez: Felipe Berríos fue sobreseido definitivamente de cargos por abuso sexual - Chilevisión
05/12/2025 17:51

Criticó al juez: Felipe Berríos fue sobreseido definitivamente de cargos por abuso sexual

La Corte de Apelaciones aseguró que no se puede determinar jurídicamente la efectividad de los hechos que eran materia de investigación, mientras que la acción penal está prescrita.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó el sobreseimiento del exjesuita, sacerdote, Felipe Berríos, tras haber enfrentado cargos por abuso sexual.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en el año 2000; sin embargo, el Tribunal de alzada determinó el sobreseimiento porque la acción penal está prescrita.

Felipe Berríos es sobreseído 

Al respecto, la sentencia señala: "En consecuencia, establecido que la acción penal se encuentra prescrita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, corresponde declarar el sobreseimiento total y definitivo de la presente causa".

En esa misma línea, agrega: "Por la causal establecida en el artículo 408 N°5 del mismo cuerpo legal (...) lo que impide jurídicamente determinar la efectividad de los hechos materia de la investigación y, especialmente, la culpabilidad del investigado".

En junio de este año, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago había dictado el sobreseimiento y en aquel entonces se dio por acreditado un hecho de abuso sexual a una menor de 15 años, lo que quedó sin efecto tras la resolución del Tribunal de alzada.

Al respecto, el exjesuita, sacerdote, criticó a través de una carta que "la resolución deja de manifiesto que el juez de primera instancia fue más allá de sus atribuciones e infringió el debido proceso al dictar su resolución".

"Quiero manifestar mi satisfacción por el resultado de esta causa que se inició, a mi solicitud, con el objeto de que se aclararan (...)  las imputaciones que se me hicieron en el marco de una investigación canónica iniciada por una falsa denuncia de la Fundación para la Confianza, que curiosamente prefirió ventilar este caso en el Vaticano y no en los tribunales de justicia", sentenció Berríos.

Finalmente, concluyó: "Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia en los hechos que falsamente se me imputaron y reafirmo que, en las circunstancias que sean, seguiré siempre dedicado a servir, con humildad, a la gente que me necesita".

