Felipe Berríos acusa opacidad del Vaticano y ataques en redes tras expulsión de la Compañía de Jesús - Chilevisión

El sacerdote emitió un extenso comunicado tras ser expulsado de la congregación por las denuncias de abuso sexual que pesan en su contra, luego de la prohibición de ejercer el sacerdocio y de acercarse a menores de edad.

Este viernes la Compañía de Jesús emitió un comunicado en el que informó la expulsión de Felipe Berríos de la institución religiosa, tras ser acusado e investigado por "hechos de connotación sexual".

Cabe mencionar que las denuncias fueron realizadas el 28 de abril de 2022 por supuestos abusos a mujeres adultas y menores de edad, ya que el rango de sus edades iba desde los 14 hasta los 23 años.

En ese contexto, y a través de una declaración pública, Berríos afirmó que renunció a la congregación hace un año y medio y no ha ejercido el sacerdocio en ese periodo. “(Lo determinado) profundiza la tristeza que me ha acompañado durante todo este proceso, no constituye para mí ninguna novedad ni sorpresa”.

“Como dije desde el primer día, el procedimiento canónico no es garantía de debido proceso ni de justicia, ya que al amparo del secreto impide que la opinión pública sepa de qué y con qué prueba se me acusó; y por qué y con qué prueba se me condena”, manifestó.

El sacerdote también señaló que “la declaración pública que acaba de hacer la Compañía de Jesús, una vez más, confunde a la opinión pública al calificar estos hechos como 'solicitación a pecar en contra del sexto mandamiento', lo que no se condice con ninguna conducta que se me haya atribuido en este proceso ni en ningún otro”.

Berríos acusó opacidad del Vaticado y ataque desde redes sociales

Felipe Barríos también dejó en claro que a pesar de la tristeza que le genera la situaión, está tranquilo y reflexionando, ya que durante todo el proceso ha sufrido la opacidad del Vaticano y el ataque de algunos usuarios de las redes sociales.

Por último, Berríos manifestó que “el sacerdocio nunca ha sido para mí un instrumento de poder, sino de servicio. En la situación en que me encuentre y bajo las circunstancias que sean, seguiré siempre dedicado a servir, con humildad, a la gente que me necesita. Mi ruptura es con la jerarquía de una institución, no con el Evangelio, y confío en que el paso del tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

Antes de la sentencia canónica, en junio de 2023, el 12° Juzgado de Garantía determinó sobreseer de la investigación a Felipe Berríos tras autodenunciarse con patrocinio de la Fundación para la Confianza por el mismo delito que se le imputaba.