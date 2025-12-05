Director General de PDI participa en 93ᵃ Asamblea General de Interpol realizada en Marruecos - Chilevisión

La máxima autoridad institucional de la Policía de Investigaciones, en su calidad de representante de Interpol Chile, participó activamente de la Asamblea, ocasión en la que fue acompañado por el General Director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata.

Entre los días 24 y 27 de noviembre, se realizó en la ciudad de Marrakech, Marruecos, la versión número 93 de la Asamblea General de Interpol, donde se congregaron la mayoría de los 196 países miembros de esta organización policial mundial, con el propósito de adoptar resoluciones, elegir autoridades, aprobar programas de actividades y presupuesto, y revisar marcos normativos, operativos y de gobernanzas que rigen la cooperación policial internacional, entre otras materias.

En la oportunidad, sólo algunos representantes de policías del mundo, realizaron intervenciones en las sesiones plenarias, dentro de los cuales le correspondió al Director General de la PDI, Eduardo Cerna, quien enfatizó sobre la seguridad global como un compromiso de todos los integrantes de la organización, fortaleciéndose en el combate contra el crimen organizado, con un enfoque en el respeto a los derechos humanos y el profesionalismo de los cuerpos policiales, y además, señaló que “no podemos seguir hablando y generando diálogos o propuestas para el futuro, si el problema del crimen, las manifestaciones de este, los nuevos modelos de conductas delictivas son del presente. Ninguna propuesta puede quedar para mañana, todo debe ser hoy, porque el mundo así lo requiere, porque nuestros países así lo necesitan y cada integrante de nuestra sociedad así lo exige. Somos los encargados de la seguridad del mundo”, finalizó.

Es precisamente en el contexto de la colaboración mutua como herramienta en el combate contra el crimen organizado y delitos emergentes, es que, en esta ocasión Cerna, acudió acompañado, en calidad de invitado del General Director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, lo que constituyó un hito, al ser la primera vez que esa institución participa en el mas importante encuentro de policías a nivel mundial, fortaleciendo con ello la cooperación policial y el trabajo colaborativo para combatir el crimen organizado y las conductas emergentes y dinámicas del delito y entregar así, más tranquilidad y seguridad a cada habitante de nuestra amada Patria, señaló Cerna.

Por otra parte la máxima autoridad de la policía uniformada destacó el cambio en la mirada histórica acerca del rol de Carabineros y señaló que “nuestra condición de policía uniformada no se limita solamente a la presencia en el territorio, sino que también, los contextos sociopoliciales hicieron que nuestra institución hoy tenga una estructura de análisis criminal, investigación delictual e inteligencia policial muy respetables, en consecuencia, la información generada por la institución es muy valorada y útil para la persecución penal”.

La próxima versión de la Asamblea General de Interpol, se realizará el 2026, en la ciudad de Hong Kong, China.