Prisión preventiva para 17 personas vinculadas a “Mafia China” en Barrio Meiggs - Chilevisión

Este viernes, el 7.° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 17 personas, quienes fueron detenidas en el marco de la investigación por una "mafia china" en Barrio Meiggs.

Entre quienes quedaron con la cautelar más gravosa se encuentra un excarabinero, además de cuatro ciudadanos chinos, sindicados como líderes de la organización criminal.

Fiscalía detalló que los delitos investigados son tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero, secuestros extorsivos y soborno.

En desarrollo...