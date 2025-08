“Gracias por reconocer mi triunfo”: Nicole Moreno es homenajeada por la Cámara de Diputados en el Congreso - Chilevisión

El homenaje a la exchica reality es por su "destacada trayectoria", ya que consiguió cinco medallas de oro en competencia internacionales en los últimos tres meses.

Este martes, se llevó a cabo un emotivo homenaje en el Congreso, el cual estuvo a cargo de la Cámara de Diputadas y Diputados y donde se destacó a Nicole Moreno, más conocida como "Luli", por sus logros en competencias de fisicoculturismo a nivel internacional.

"Ha llegado una destacada deportista nacional a la Cámara de Diputados. Saludamos muy cordialmente a Nicole Andrea Moreno. Bienvenida", fue la presentación de José Miguel Castro, presidente de la Cámara.

"Nicole es exponente del culturismo a nivel internacional, acumulando importantes logros y reconocimientos en su carrera. Les voy a contar que Nicole, durante el año 2025, ha obtenido destacados triunfos participando en competencias internacionales en la Liga Mundial NPC en países como Panamá, Bolivia y Colombia", agregó el parlamentario.

Se agregó que el homenaje a la exchica reality es por su "destacada trayectoria", así como "su disciplina y esfuerzo por representar con orgullo a Chile en las competencias internacionales".

Un 2025 lleno de oro para Nicole Moreno

En los últimos tres meses Nicole Moreno ha obtenido cinco medallas en diferentes competencias realizadas en diferentes países del continente.

En mayo ganó el primer lugar en el el oro en el Socrates NPC Show en Panamá. Un mes después obtuvo el primer lugar en el NPC Worldwide de Bolivia, llevándose dos medallas.

Mientras que en el pasado mes de julio se coronó como la campeona absoluta Bikini Fitness, en el Supershow Regional de Colombia y obtuvo oro en Medellín 2025 Pro Qualifier.

El agradecimiento de Nicole Moreno

"¡Qué lindo reconocimiento me hicieron en la Cámara de Diputadas y Diputados por mi trayectoria deportiva en todo el 2025! Gracias por reconocer mi triunfo… Y gracias a los presentes por el cariño y todo el amor que me dieron, en particular al Presidente de la Cámara José Miguel Castro y a la diputada Marisela Santibáñez", manifestó.