Chilevisión revive Fiebre de Baile con Diana Bolocco a la cabeza: Entérate ACÁ de las novedades - Chilevisión

La pista vuelve a encenderse. Chilevisión confirma el regreso de uno de sus programas más icónicos y queridos por el público: Fiebre de Baile, esta vez con la conducción de Diana Bolocco.

El exitoso estelar que marcó una época televisiva con sus competencias, romances y momentos inolvidables regresa renovado, mezclando la esencia que lo hizo famoso con nuevas tendencias y redes sociales.

Novedades en Fiebre de Baile

A trece años de su última emisión, la nueva temporada promete ritmos clásicos que hicieron vibrar al público, pero también incorporará desafíos y tendencias virales para conquistar a las nuevas generaciones.

La transmisión en vivo permitirá que la audiencia participe en votaciones en tiempo real, influyendo directamente en el destino de los concursantes.

Recuerdos de Fiebre de Baile

En la historia de Fiebre de Baile han brillado grandes nombres como Maura Rivera, Janis Pope, Rodrigo Díaz, Fabricio Vasconcellos y Pamela Díaz, todos recordados por su talento, carisma y ganas de ser el mejor sobre la pista. Ahora, una nueva y variada camada de participantes buscará dejar huella y ganarse el cariño del público.

Los detalles sobre los jurados del programa, los competidores confirmados y la fecha de estreno serán revelados muy pronto.