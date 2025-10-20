¿Cómo ver Fiebre de Baile EN VIVO y gratis a través de MiCHV? - Chilevisión

Coreografías impactantes, un jurado implacable y competidores dispuestos a ganar han marcado el regreso de Fiebre de Baile. Un estelar que puedes ver en vivo a través de nuestra aplicación MiCHV.

Además, si te perdiste de algún capítulo, puedes ponerte al día en la plataforma de forma gratuita.

Y si quedas con ganas de más, también están disponibles las temporadas anteriores del reconocido programa de Chilevisión.

¿Cómo ver Fiebre de Baile en la app MiCHV?

Descarga la app en tu teléfono o Smart TV, y accede a las señales online que están disponibles 24/7.

Señal en vivo

Para ver el capítulo en vivo de Fiebre de Baile, haz clic en la primera señal disponible en la plataforma y quédate conectado.

De lunes a miércoles, después de CHV Noticias Central, podrás ser testigo de un nuevo capítulo del estelar de baile.

Capítulos ya emitidos

Si te perdiste algún capítulo anterior del programa y quieres ponerte al día, entonces navega en la app y accede al perfil de Fiebre de Baile.

Allí se desplegarán todos los capítulos de la Temporada 2025 automáticamente y podrás ver aquél que te interese.