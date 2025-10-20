¿Cómo ver Fiebre de Baile EN VIVO y gratis a través de MiCHV? - Chilevisión

¡No te pierdas ninguna presentación! A través de nuestra app puedes ver todo el contenido en vivo y revivir capítulos anteriores en un solo lugar.
Lunes 20 de octubre de 2025 | 13:12
Coreografías impactantes, un jurado implacable y competidores dispuestos a ganar han marcado el regreso de Fiebre de Baile. Un estelar que puedes ver en vivo a través de nuestra aplicación MiCHV.
Además, si te perdiste de algún capítulo, puedes ponerte al día en la plataforma de forma gratuita.
Y si quedas con ganas de más, también están disponibles las temporadas anteriores del reconocido programa de Chilevisión.
Descarga la app en tu teléfono o Smart TV, y accede a las señales online que están disponibles 24/7.
Para ver el capítulo en vivo de Fiebre de Baile, haz clic en la primera señal disponible en la plataforma y quédate conectado.
De lunes a miércoles, después de CHV Noticias Central, podrás ser testigo de un nuevo capítulo del estelar de baile.
Si te perdiste algún capítulo anterior del programa y quieres ponerte al día, entonces navega en la app y accede al perfil de Fiebre de Baile.
Allí se desplegarán todos los capítulos de la Temporada 2025 automáticamente y podrás ver aquél que te interese.