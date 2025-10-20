 ¿Cómo ver Fiebre de Baile EN VIVO y gratis a través de MiCHV? - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¿Cómo ver Fiebre de Baile EN VIVO y gratis a través de MiCHV?

¡No te pierdas ninguna presentación! A través de nuestra app puedes ver todo el contenido en vivo y revivir capítulos anteriores en un solo lugar.

Lunes 20 de octubre de 2025 | 13:12

Coreografías impactantes, un jurado implacable y competidores dispuestos a ganar han marcado el regreso de Fiebre de Baile. Un estelar que puedes ver en vivo a través de nuestra aplicación MiCHV.

Además, si te perdiste de algún capítulo, puedes ponerte al día en la plataforma de forma gratuita.

Y si quedas con ganas de más, también están disponibles las temporadas anteriores del reconocido programa de Chilevisión.

¿Cómo ver Fiebre de Baile en la app MiCHV?

Descarga la app en tu teléfono o Smart TV, y accede a las señales online que están disponibles 24/7.

Señal en vivo

Para ver el capítulo en vivo de Fiebre de Baile, haz clic en la primera señal disponible en la plataforma y quédate conectado. 

De lunes a miércoles, después de CHV Noticias Central, podrás ser testigo de un nuevo capítulo del estelar de baile.

Capítulos ya emitidos

Si te perdiste algún capítulo anterior del programa y quieres ponerte al día, entonces navega en la app y accede al perfil de Fiebre de Baile.

Allí se desplegarán todos los capítulos de la Temporada 2025 automáticamente y podrás ver aquél que te interese.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

¡Revive lo mejor! Así puedes ver de nuevo las presentaciones de los famosos en Fiebre de Baile

¡Cosechando éxitos! Fiebre de Baile se posicionó como líder indiscutido en su primera semana al aire

¡Competencia en llamas! Fiebre de Baile sigue liderando en sintonía tras su tercer capítulo por Chilevisión

¡Lideró en sintonía! Fiebre de Baile triunfó nuevamente y se impuso en rating durante su segundo capítulo
Publicidad
Publicidad