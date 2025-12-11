Comunicado oficial: Esteban Paredes deja la competencia de Fiebre de Baile y Camila Andrade regresa a la pista - Chilevisión

Un inesperado giro ocurrió en la pista de baile. El excapitán de Colo Colo abandona la competencia por un problema médico, permitiendo así el reingreso de la última eliminada.
Jueves 11 de diciembre de 2025 | 15:45
Informamos que Esteban Paredes deberá retirarse de Fiebre de Baile debido a un problema médico que le impide continuar en competencia.
Cabe recordar que hace unos días, el excapitán de Colo Colo se descompensó momentos antes de presentarse en la pista al sufrir un alza de presión.
Tras aquel episodio, el histórico goleador fue trasladado a un centro asistencial y quedó en reposo por cinco días.
A raíz de esta situación, Camila Andrade, última participante eliminada el pasado miércoles, retomará su lugar en el programa.
Agradecemos el compromiso de Esteban y le deseamos una pronta recuperación. A su vez, damos la bienvenida nuevamente a Camila de regreso al escenario.