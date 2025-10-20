¿Cómo votar EN VIVO en Fiebre de Baile y así apoyar a tu participante favorito? Acá te lo contamos - Chilevisión

El público tiene una importantísimo poder en permitir que uno de los bailarines se salve de eliminación o decidir a favor en un desempate entre la evaluación del jurado en Fiebre de Baile.
Lunes 20 de octubre de 2025 | 16:12
El exitoso estreno de Fiebre de Baile ya tiene a todo el país disfrutando de las mejores performances de los famosos que saltan a la pista cada noche.
Y junto a ello, la participación del público se ha vuelto trascendental con su voto.
De esta manera, sea para desempatar un duelo directo o para rescatar a un participante de la eliminación, el sufragio de la audiencia es esencial para definir el futuro de los bailarines.
El voto del público tiene, hasta ahora, la posibilidad de definir dos instancias decisivas para los famosos bailarines.
Ambas opciones se hacen de la siguiente manera:
El código QR aparecerá en la transmisión en vivo cada noche por las pantallas de Chilevisión, como también en el React de Fiebre de Baile en sus plataformas digitales.
Toma tu celular, escanea el código QR y podrás votar GRATIS por quien deseas rescatar de la eliminación. O bien, definir un duelo que terminó en un empate por parte del jurado.
Otra opción está en el sitio de Chilevisión.cl. Accede a la página web, dirígete a la sección Fiebre de Baile y busca el botón "Votaciones".
¡Haz clic y listo! Ya podrás votar por tu participante favorito o favorita.