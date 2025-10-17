¡Revive lo mejor! Así puedes ver de nuevo las presentaciones de los famosos en Fiebre de Baile - Chilevisión

Todos los famosos de Fiebre de Baile ya entraron a la pista y causaron sensación con sus impactantes presentaciones, haciendo que sus shows sean vistos miles de veces.

Por ello, sus performances en vivo por las pantallas de Chilevisión están completamente disponibles para que el público pueda revivirlas.

Cómo ver GRATIS las presentaciones de Fiebre de Baile

Las performances de todos los participantes de Fiebre de Baile pueden ser vistas de manera online y de rápido acceso con dos métodos:

Sitio web

El primero es a través de la página web de Chilevisión.cl. Debes dirigirte a la sección Fiebre de Baile y buscar la pestaña "Presentaciones" para acceder a todos los bailes de los famosos.

App MiCHV

La otra opción es por la aplicación de MiCHV.

Descárgala gratis en tus dispositivos móviles o en tu Smart TV. Luego, busca el programa "Fiebre de Baile" entre las opciones.

Finalmente, en la pestaña plegable, elige la opción "Presentaciones 2025".