¡Competencia en llamas! Fiebre de Baile sigue liderando en sintonía tras su tercer capítulo por Chilevisión - Chilevisión

Fiebre de Baile sigue arrasando y nuevamente fue éxito en sintonía. Y es que en su tercer capítulo, el programa logró posicionarse como líder indiscutido del horario prime.

La jornada estuvo centrada en las presentaciones de Skar Labra, Raquel Castillo, Pastelito, Ignacia Cifuentes, Dani Castro, Francisco Reyes, Faloon y Kike Acuña, quienes lo dieron todo para no caer en peligro de eliminación.

Ellos, al igual como lo hicieron la noche del lunes los ganadores de los enfrentamientos, tuvieron que bailar bajo la lluvia frente a la atenta mirada del jurado que componen Edymar Acevedo, Raquel Argandoña, Power Peralta y Vasco Moulian.

¿Cuáles fueron los resultados?

La intensa competencia logró que el estelar conducido por Diana Bolocco liderara nuevamente la batalla por el rating, alcanzando un peak de 868.770 personas y una audiencia promedio de 664.347.

En el mismo bloque horario, de 22:00 a 00:38 horas, Mega obtuvo 560.096; Canal 13 registró 461.535 y TVN con un 235.934.

No te pierdas la impactante jornada de eliminación de Fiebre de Baile que se transmitirá este miércoles, después de CHV Noticias.