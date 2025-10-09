¡Cosechando éxitos! Fiebre de Baile se posicionó como líder indiscutido en su primera semana al aire - Chilevisión

Luego de 13 años, Fiebre de Baile regresó a las pantallas de Chilevisión y, desde los primeros minutos al aire, causó gran revuelo entre los televidentes y logró liderar ampliamente durante sus primeros 4 días al aire.

Desde su estreno ocurrido el domingo 5 de octubre, el programa estelar conducido por Diana Bolocco se instaló como lo más visto en el bloque prime, alcanzando un promedio de 649 mil televidentes y registró un alcance total de 4,2 millones de personas, cifra que aumenta al considerar la audiencia de la señal online, correspondiente a 116 mil personas.

En el mismo horario, Mega tuvo un promedio de 517 mil personas y un alcance de 3,3 millones; Canal 13 obtuvo un promedio de 466 mil y un alcance de 3 millones, mientras que TVN tuvo un promedio de 225 mil y un alcance de 2,3 millones.

¡También el react junto a Claudio Michaux!

A lo anterior se suma la buena acogida que tuvo el react en vivo de Claudio Michaux, el que fue número uno en espectadores simultáneos en YouTube Chile entre los medios tradicionales, esto, durante los primeros 4 días de transmisión.

Las redes sociales no se quedaron atrás. En Instagram, Facebook y TikTok se generaron 72 millones de visitas, asociadas a las 527 publicaciones asociadas a Fiebre de Baile que se realizaron desde las cuentas de Chilevisión.

Por su parte, en X (ex Twitter) se registraron más de 54 mil comentarios utilizando #FiebredeBaileCHV, a lo que se suma que todos los capítulos emitidos a la fecha fueron Trending Topic.

Fiebre de Baile es transmitido en vivo de lunes a miércoles después de CHV Noticias, y también está presente en el ecosistema digital de Chilevisión con la previa de The Ellas Show y el react anteriormente mencionado.