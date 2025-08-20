“Es una linda vuelta que me da la vida”: Diana Bolocco en exclusiva sobre su nuevo rol en Fiebre de Baile - Chilevisión

Diana Bolocco será la nueva animadora de Fiebre de Baile, el icónico programa que regresará muy pronto a las pantallas de Chilevisión con un renovado formato.

Pero el nuevo desafío de conducir este estelar está acompañado de una gran nostalgia. La animadora de Podemos Hablar recordó un evento especial que vivió durante la emisión de Fiebre de Baile hace una década.

"Estoy feliz porque es un programa que yo he disfrutado mucho. De partida, el último Fiebre de Baile lo animó mi marido, hace 13 años, cuando yo estaba esperando a Facu, y no me lo perdía", comentó a Chilevisión.cl.

Respecto a su nuevo rol, Diana aseguró: "Me encanta la energía del programa porque es puro show, glamour e historias. También hay conflictos, esfuerzo; encuentro que es un programa que tiene todos los ingredientes, así que yo feliz de estar al mando de este nuevo desafío".

La conductora de Plan Perfecto también aseguró que hay un valor agregado al ser parte del próximo estelar, ya que lo considera como volver a sus inicios.

"Yo partí mi carrera animando un programa similar en Canal 13, hacía el backstage. Es una linda vuelta que me da la vida de alguna manera", señaló.

Momentos icónicos en Fiebre de Baile

Diana Bolocco aprovechó la oportunidad de recordar algunos de los momentos que dejaron cierta huella en la televisión chilena.

"Me acuerdo de Nicole "Luli" Moreno y la vez que cayó de las escaleras, un momento inolvidable y cómo termina super digna en una pose. También recuerdo a Gianella Marengo, que era una de mis favoritas de esa temporada porque bailaba increíblemente bien", señaló.

Su relación con el baile

Diana Bolocco se caracteriza por su pasión por el baile. Un talento que ha practicado desde pequeña.

"De chica bailé, practiqué el ballet, así que me gusta mucho, tengo una cercanía importante con la danza. Me gusta bailar de todo", aseguró.

Si bien no tiene un ritmo favorito en particular, sí sueña con recrear una icónica coreografía que causó furor en el mundo del cine.

"Obviamente, el baile de Dirty Dancing. Inolvidable, marcó a toda mi generación. Yo te diría que marcó incluso a la generación mayor que yo, pero me encanta ese baile. Todas soñamos con ser la protagonista de esa película", sostuvo.