 ¡La mujer de las 5 mil imitaciones! Raquel Castillo es la nueva confirmada para Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Captaron discusión previa al femicidio en Santiago: Agresor tenía orden de alejamiento VIDEO | Padre lo enfrentó: Revelan registro clave del femicidio de joven de 21 años en Santiago Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago Emergencia en Metro de Santiago obligó suspensión de estaciones en Línea 1: Servicio fue normalizado Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Así ha reaccionado la oposición en Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/09/2025 12:51

¡La mujer de las 5 mil imitaciones! Raquel Castillo es la nueva confirmada para Fiebre de Baile

La recordada ex participante de Talento Chileno regresará a las pantallas de Chilevisión, esta vez para un nuevo desafío en la pista de baile.

Publicado por CHV Noticias

Cada vez queda menos para el regreso de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión y ya fue confirmada la participante número 11 de la competencia.

Se trata de Raquel Castillo, la icónica comediante que se hizo viral por su participación en programas televisivos de talentos.

Conocida como “la mujer de las 5 mil imitaciones”, Castillo pasará de protagonizar memes en redes sociales a demostrar todas sus habilidades en la pista de baile.

Los confirmados para Fiebre de Baile

Además de la recordada ex participante de Talento Chileno de Chilevisión, son otros 10 los famosos que ya fueron confirmados para Fiebre de Baile.

Revisa el listado completo a continuación:

  • Raquel Castillo.
  • Michelle Carvalho.
  • Skarleth Labra.
  • Nicole “Luli” Moreno.
  • Constanza Capelli.
  • María José Quiroz.
  • Faloon Larraguibel.
  • Pastelito Jr.
  • Princesa Alba.
  • Jorge “Kike” Acuña.
  • Francisco Reyes Cristi.




Publicidad

Destacamos

Noticias

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Lo último

Lo más visto

Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago

El único agresor de la joven madre de 21 años fue un hombre de 23 años, con quien tuvo un hijo. El atacante hirió al padre de la víctima.

24/09/2025

“Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y perro de Pangal jugó rol clave

La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

24/09/2025

Adriana Barrientos destapó todo: Filtró que Carla Jara y Francisco Kaminski estarían “pronto a volver”

La ruptura amorosa entre Francisco Kaminski y Camila Andrade habría propiciado una cercanía entre el animador y Carla Jara durante las Fiestas Patrias que podría terminar en una reconciliación.

24/09/2025

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

24/09/2025