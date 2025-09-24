¡La mujer de las 5 mil imitaciones! Raquel Castillo es la nueva confirmada para Fiebre de Baile - Chilevisión

La recordada ex participante de Talento Chileno regresará a las pantallas de Chilevisión, esta vez para un nuevo desafío en la pista de baile.

Cada vez queda menos para el regreso de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión y ya fue confirmada la participante número 11 de la competencia.

Se trata de Raquel Castillo, la icónica comediante que se hizo viral por su participación en programas televisivos de talentos.

Conocida como “la mujer de las 5 mil imitaciones”, Castillo pasará de protagonizar memes en redes sociales a demostrar todas sus habilidades en la pista de baile.

Los confirmados para Fiebre de Baile

Además de la recordada ex participante de Talento Chileno de Chilevisión, son otros 10 los famosos que ya fueron confirmados para Fiebre de Baile.

Revisa el listado completo a continuación:

Raquel Castillo.

Michelle Carvalho.

Skarleth Labra.

Nicole “Luli” Moreno.

Constanza Capelli.

María José Quiroz.

Faloon Larraguibel.

Pastelito Jr.

Princesa Alba.

Jorge “Kike” Acuña.

Francisco Reyes Cristi.







