¿Retomaron su relación? Félix Ureta sorprendió al publicar fotografía con Raquel Argandoña en Europa - Chilevisión

La pareja había terminado su relación en 2024 tras la publicación de unos comprometedores mensajes por parte de Ureta a una de las amigas de Argandoña.

Raquel Argandoña volvió a generar revuelo en redes sociales este martes, luego de que su expareja, Félix Ureta, subiera una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram.

La pareja había sido vista en un aeropuerto dado que fueron de viaje a Europa con personas de su círculo cercano; sin embargo, no han confirmado una reconciliación amorosa.

¿Raquel Argandoña retomó su relación con Félix Ureta?

Al respecto, el ingeniero comercial publicó una fotografía de ambos, tipo selfie, y utilizó la canción "Making Love Out Of Nothing At All" de Air Suply.

Parte de la letra menciona: "Sé exactamente dónde tocarte y sé exactamente qué probar. Sé cuando acercarte más (...) Pero no sé como dejarte y nunca te dejaré caer y no sé como lo haces. Haciendo el amor de la nada".

Cabe destacar que ni Raquel, ni Félix se han referido a los rumores de reconciliación; sin embargo, se habían separado luego de que en junio de 2024 se filtraran mensajes comprometedores entre Felix y una de las amigas de Raquel.