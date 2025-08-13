 “¿Este es su reloj?”: Raquel Argandoña desmiente especulaciones y cuenta toda la verdad del “rolex robado” - Chilevisión
“¿Este es su reloj?”: Raquel Argandoña desmiente especulaciones y cuenta toda la verdad del “rolex robado”

La comunicadora aclaró todo lo sucedido en su programa Tal Cual de TV+, donde también aprovechó de desmentir algunas versiones.

Durante este fin de semana se conoció la noticia de que Raquel Argandoña había sufrido un millonario robo, donde el objeto perdido era un reloj marca rolex avaluado en más de 20 millones pesos. 

Todo se dio durante un viaje a Aruba junto a José Miguel Viñuela, donde durante el vuelo de regreso desde Panamá a Santiago de Chile, habría desaparecido el reloj. 

La comunicadora aclaró todo lo sucedido en su programa Tal Cual de TV+, donde también aprovechó de desmentir algunas versiones, como la que había señalado Sergio Rojas. 

El periodista en el programa Que te lo digo de Zona Latina, donde sostuvo que el lujoso elemento habría sido encontrado en Panamá, descartando así la tesis del hurto.

"La habrían llamado desde el hotel (en Panamá) para señalarle que en su habitación había encontrado un reloj Rolex avaluado en la suma de 20 millones de pesos", dijo el comunicador, asegurando que ella estaría "avergonzada".

Raquel Argandoña cuenta toda la verdad del "reloj robado"

La madre de Kel Calderón contó cómo sucedió todo en Panamá: "Antes de llegar a la puerta, había un control, pasamos los bolsos, pasamos todo. Yo iba antes de Jose y la niña me dice 'el Rolex también'. Me saco el reloj y yo siempre cuando viajo ando con una carterita donde tengo el dinero, el pasaporte y cuando me dicen que guarde el reloj, lo meto ahí y lo cierro".

Argandoña señaló que luego le sonó el detector de metales y estaban todos muy nerviosos porque estaban en el límite de tiempo y se les podían perder el vuelo. 

Luego ya en el avión agregó: "Nos sentamos, miro y no tenía mi reloj, yo me acordaba que lo había metido en la carterita. Veo la billetera, veo el pasaporte y el reloj no estaba... Le dije ‘Jose me robaron el Rolex’, di vuelta todo, no había nada, me paro y le digo a la auxiliar ‘me robaron mi reloj en la aduana’", contó.

Argandoña decidió bajarse del avión y perder el vuelo, ya que volvió a la zona de aduana, donde le explicó a un trabajador lo que había sucedido y que necesitaba las cámaras para revisar lo que había pasado. 

"Ahí un señor nos dice que dejemos nuestras cosas en una bandeja y hace funcionar la máquina... Nunca nosotros tuvimos vista de lo que hacía el señor con la bandeja y nuestras pertenencias. Pasa las bandejas y dice 'detente, ahí se ve un reloj'. El tipo abre la carterita y me dice '¿este es el reloj?'. Yo le digo 'sí, ese, muchas gracias y nos fuimos’", manifestó. 

Por último, Argandoña dijo: "Yo no alegué nada. Me tiritaba todo, pero yo nunca lloré ni nada, digna y exigiendo. Yo creo que nos ayudó mucho decir que éramos de televisión chilena y exigir las cámaras". 

"Yo estaba segura que el Rolex no estaba en mi cartera y tú (Viñuela) viste que yo revise todo. Después nos fuimos al mejor restaurante a celebrar, me tomé dos tragos como si fuera agua mineral", cerró. 

