“¡No voy a perder 20 millones!”: Filtran video de Raquel Argandoña tras supuesto robo en avión - Chilevisión

El registro fue grabado por un pasajero que iba a bordo en el mismo vuelo que Raquel y muestra a la animadora hablar con un asistente de vuelo tras percatarse que no tenía su costoso reloj.

Este domingo se filtró el primer video que muestra a Raquel Argandoña a bordo del avión donde presuntamente fue víctima del robo de un millonario reloj.

La prenda, de marca Rolex, pertenece al modelo "DateJust" y su valor comienza en los 20 millones de pesos, variando entre materiales, tamaño y aplicaciones adicionales.

¿Qué muestra el video?

El registro fue publicado por el portal Infama y en él se ve a Argandoña a bordo del avión, hablando en duros términos con dos personas sobre la situación.

En ese contexto, se escucha a Raquel gritar: "¡No voy a perder 20 millones!", mientras que un pasajero menciona: "El show de la Argandoña".

Finalmente, la animadora mostró su molestia y se fue ofuscada hacia la parte delantera del avión. Cabe destacar que, hasta el momento, Raquel no se ha referido a los hechos.

Revisa la publicación de Instagram: