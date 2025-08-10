 “¡No voy a perder 20 millones!”: Filtran video de Raquel Argandoña tras supuesto robo en avión - Chilevisión
Minuto a minuto
Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente “Con fines políticos...”: Los descargos del Mago Renato tras polémico show por Día del Niño
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/08/2025 13:14

“¡No voy a perder 20 millones!”: Filtran video de Raquel Argandoña tras supuesto robo en avión

El registro fue grabado por un pasajero que iba a bordo en el mismo vuelo que Raquel y muestra a la animadora hablar con un asistente de vuelo tras percatarse que no tenía su costoso reloj.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo se filtró el primer video que muestra a Raquel Argandoña a bordo del avión donde presuntamente fue víctima del robo de un millonario reloj.

La prenda, de marca Rolex, pertenece al modelo "DateJust" y su valor comienza en los 20 millones de pesos, variando entre materiales, tamaño y aplicaciones adicionales.

¿Qué muestra el video?

El registro fue publicado por el portal Infama y en él se ve a Argandoña a bordo del avión, hablando en duros términos con dos personas sobre la situación.

En ese contexto, se escucha a Raquel gritar: "¡No voy a perder 20 millones!", mientras que un pasajero menciona: "El show de la Argandoña".

Finalmente, la animadora mostró su molestia y se fue ofuscada hacia la parte delantera del avión. Cabe destacar que, hasta el momento, Raquel no se ha referido a los hechos.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

“¡No voy a perder 20 millones!”: Filtran video de Raquel Argandoña tras supuesto robo en avión

El registro fue grabado por un pasajero que iba a bordo en el mismo vuelo que Raquel y muestra a la animadora hablar con un asistente de vuelo tras percatarse que no tenía su costoso reloj.

10/08/2025

VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado”

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

09/08/2025

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

10/08/2025

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

09/08/2025