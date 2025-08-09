 “Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a acusado de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo “Extremadamente peligroso”: Buscan en Argentina al presunto sicario del ”Rey de Meggs” El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/08/2025 15:05

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado se reveló que Raquel Argandoña habría sido víctima de un millonario robo arriba de un avión en el que viajaría de vuelta a Chile.

La animadora estaba junto a José Miguel Viñuela y otras personas en Aruba por un viaje de trabajo y en ese contexto, durante el vuelo desde Panamá a Santiago de Chile, le habrían robado un reloj marca Rolex, cuyo valor comienza en los 6.400 dólares, equivalente a $6.213.592 de pesos chilenos.

Raquel Argandoña habría sufrido el robo de un Rolex

"Ayer, en un avión que viajaba desde Panamá a Santiago, los pasajeros vivieron una escena digna de película. Raquel Argandoña rompió en llanto y gritos al darse cuenta de que le habían robado su Rolex", expresó Infama en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, aseguraron: "La situación fue tan tensa que Raquel terminó bajándose del avión, dejando a bordo a José Miguel Viñuela y al resto de los pasajeros. También habría descendió el editor del programa, Paulo Galleguillos para acompañarla".

Hasta el momento, Raquel no se ha referido a lo ocurrido, por lo que no se sabe si logró recuperar el reloj o qué ocurrió después en dicho vuelo.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado”

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

09/08/2025

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

09/08/2025

“Último mes en Chile”: Raimundo Cerda reveló toda la verdad y explicó por qué deja el país

El influencer también se sinceró respecto de su relación con Faloon Larraguibel y aclaró por cuánto tiempo estará fuera del país.

09/08/2025

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

09/08/2025