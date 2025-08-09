“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión - Chilevisión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

Durante la tarde de este sábado se reveló que Raquel Argandoña habría sido víctima de un millonario robo arriba de un avión en el que viajaría de vuelta a Chile.

La animadora estaba junto a José Miguel Viñuela y otras personas en Aruba por un viaje de trabajo y en ese contexto, durante el vuelo desde Panamá a Santiago de Chile, le habrían robado un reloj marca Rolex, cuyo valor comienza en los 6.400 dólares, equivalente a $6.213.592 de pesos chilenos.

Raquel Argandoña habría sufrido el robo de un Rolex

"Ayer, en un avión que viajaba desde Panamá a Santiago, los pasajeros vivieron una escena digna de película. Raquel Argandoña rompió en llanto y gritos al darse cuenta de que le habían robado su Rolex", expresó Infama en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, aseguraron: "La situación fue tan tensa que Raquel terminó bajándose del avión, dejando a bordo a José Miguel Viñuela y al resto de los pasajeros. También habría descendió el editor del programa, Paulo Galleguillos para acompañarla".

Hasta el momento, Raquel no se ha referido a lo ocurrido, por lo que no se sabe si logró recuperar el reloj o qué ocurrió después en dicho vuelo.

Revisa la publicación de Instagram: