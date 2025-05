“No me digai' que...”: La revelación de Raquel Argandoña que descolocó a Paty Maldonado en La Divina Comida - Chilevisión

La matriarca del clan Argandoña compartió una anécdota en La Divina Comida de Chilevisión que desató la incredulidad de su íntima amiga Patricia Maldonado.

Raquel Argandoña es una de las invitadas del próximo capítulo de La Divina Comida, donde destapó una anécdota que descolocó a su compañera Paty Maldonado.

Las presentadoras de televisión, e íntimas amigas, participaron como dupla en un nuevo capítulo del espacio, donde también estuvieron Gigi Martin y Mauricio Flores.

VER MÁS SOBRE LA DIVINA COMIDA

En medio de la cena, Maldonado recibió de regalo nada más y nada menos que unos aros de marihuana, lo que dio paso a que Argandoña revelara una experiencia relacionada con esa sustancia.

"Gorda, te fumai' un pitito y haces el amor, lo sentís maravilloso", dijo Raquel, encontrándose con una tajante respuesta de su amiga: "No he fumado un pito en mi vida".

La panlista de 74 años explicó que su distancia con la marihuana se debe a antiguas advertencias familiares, que continuaron estando presentes muchos años después.

"Mi papito fue el que me dijo que no se podía, me metió tanta cosa en la cabeza que después empecé a hacer el ridículo (...) Me dijo en términos bastante psicológicos, te pasai' de hue..., y me inventó un cuento y yo me lo creí hasta vieja", comentó.

No obstante, reconoció "tenerle respeto": "No me meto que los demás lo hagan, te querí' fumar una alpargata, fúmate una alpargata, pero yo no".

Eso motivó una nueva respuesta de Argandoña, que insistió en su punto: "Me encanta porque tienen cogollitos", desatando la incredulidad de su amiga panelista.

"No me digai' que vos vieja haces cosas", contestó Maldonado, ganándose una nueva explicación de Raquel sobre como está presente la planta en su vida.

"En confianza con la persona, sí, de repente para hacer el amor. Sí, dos piteadas, bacán. No se hagan los cartuchos", lanzó.