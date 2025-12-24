Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos - Chilevisión

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto. El hombre comenzó a disparar en múltiples ocasiones, donde perdieron la vida un hombre de 83 años que se encontraba comprando y una mujer de 46 años, conocida como la “reina de la frutilla”, quien sería el sujeto de interés del atacante. Cámaras de seguridad captaron el momento excato en el que el individuo abre fuego contra la mujer y posteriormente la huida del antisocial.