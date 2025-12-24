 Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos - Chilevisión
Minuto a minuto
“Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reaparece y cuestiona regreso del rol de primera dama Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos Sismo despertó a los habitantes de Calama durante la madrugada: Revisa la magnitud y epicentro ¿Por qué se sacó la ropa?: Carabineros explica presunto motivo de conductor de camión tras volcar en autopista Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
24/12/2025 09:00

Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto. El hombre comenzó a disparar en múltiples ocasiones, donde perdieron la vida un hombre de 83 años que se encontraba comprando y una mujer de 46 años, conocida como la “reina de la frutilla”, quien sería el sujeto de interés del atacante. Cámaras de seguridad captaron el momento excato en el que el individuo abre fuego contra la mujer y posteriormente la huida del antisocial. 

Lo más visto

Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior

Carabineros presume consumo de drogas en el detenido y responsable del accidente.

24/12/2025

Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto.

24/12/2025

EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

24/12/2025

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

A continuación, revisa quiénes reciben el beneficio, cuándo es el pago de diciembre y cómo consultar con tu RUT si te corresponde.

24/12/2025
Publicidad