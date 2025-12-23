Alerta en La Florida: Dos muertos y un herido en nueva balacera en feria navideña - Chilevisión

Dos personas resultaron muertas la tarde de este martes, tras ser baleadas en medio de una feria navideña en la comuna de La Florida.

El fatal hecho tuvo lugar a eso de las 15 horas en avenida México con Gerónimo de Alderete donde están instalados puestos por la época navideña.

De acuerdo a información preliminar, una persona que iba a bordo de una motocicleta habría utilizado un arma de tipo automática, lo que será confirmado por el equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

El sujeto habría realizado cerca de 10 disparos en contra de un local, causando el fallecimiento de dos personas que serían feriantes del lugar.

Las víctimas fueron trasladadas de forma urgente hasta las dependencias del Hospital de La Florida, donde se confirmó su fallecimiento.

A ellos se sumó una tercera persona herida, que tiene diversos impactos de bala en su cuerpo.